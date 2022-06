Kongress Schulen lernen von Schulen: 700 Lehrpersonen diskutieren in Brugg die Umsetzung des Lehrplans 21 «Schulen lernen von Schulen», dies ist das Motto des Pädagogischen Kongresses, der an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) durchgeführt wurde. Das Besondere: Neben Fachreferaten von Expertinnen und Experten boten ganze Schulen oder Schulteams Workshops an.

Alex Hürzeler (Bildungsdirektor), Guido McCombie (Direktor PH FHNW), Cornelia Kazis (Moderatorin), Steff la Cheffe (Musikerin), Michele Eschelmüller (Kongressorganisator, von links) im Gespräch am pädagogischen Kongress. Zvg

Vertreterinnen und Vertreter von 35 Schulen aus den Kantonen Aargau und Solothurn trafen sich am Wochenende zum pädagogischen Kongress. «Schulen lernen von Schulen» ist das Motto der Veranstaltung, die zum dritten Mal nach 2012 und 2014 an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg ausgerichtet wurde.

Das Besondere: Neben Fachreferaten von Expertinnen und Experten boten ganze Schulen oder Schulteams Workshops an. Dabei gaben sie Einblicke in Themenbereiche wie «kompetenzorientierte Lernaufgaben», «kompetenzorientierte Lernbeurteilung», «kompetenzorientierte Lernbegleitung» oder «kompetenzorientierte Klassenführung».

Damit soll ein Ziel des Pädagogischen Kongresses eingelöst werden: der professionelle Austausch bei der Umsetzung des Lehrplans 21. «Die Idee des Kongresses, die Entwicklungsarbeit von Schulen und Lehrpersonen ins Zentrum zu stellen, ist in dieser Form einzigartig», lässt sich Adrian Baumgartner, Leiter des Instituts Weiterbildung und Beratung, in einer Mitteilung zitieren.

Michele Eschelmüller, Leiter Unterrichtsentwicklung und Lernbegleitung und Organisator des Kongresses, ergänzt: «Kompetent zu sein heisst nicht fehlerfrei zu sein. Fehler gehören zur Kompetenzentwicklung.» Aber als Schule die gefundenen Lösungswege anderen Schulen zu zeigen sei für alle ein grosser Mehrwert, hält er fest.

Aargauer betonen die Bedeutung des Austausches

Stefan Wirz, Leiter Sektion Organisation im Aargauer Bildungsdepartement, hebt die Bedeutung des Kongresses hervor: «Die Aargauer Volksschule ist so konzipiert, dass sie im interkantonalen Vergleich den Schulen vor Ort einen ausserordentlich grossen Gestaltungsraum ermöglicht. Die individuellen Erfahrungen und Erkenntnisse bringen unsere gesamte Volksschule weiter, sofern diese geteilt werden. Und genau da setzt dieser Kongress an.»

Neben fachlichen Inputs von Klaus Joller-Graf, Margrit Stamm oder Georges T. Roos stand der Austausch der Lehrpersonen untereinander im Zentrum. Die über 700 Teilnehmenden räumten damit gemäss Mitteilung auch ein Vorurteil aus, das sich mancherorts weiterhin hartnäckig hält: Lehrpersonen sind keine Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, sondern entwickeln Unterricht und Schulen in Teams weiter.

Mirjam Obrist, Geschäftsleiterin der Schule Baden, nahm am Kongress teil und Unterrichtsteams ihrer Schule leiteten Workshops. Sie betont: «Auch in der Schule ist die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen der Schlüssel zum Erfolg. Gemeinsame Vorbereitung, gegenseitiges Feedback zum Unterricht, multidisziplinäre Förderung der Kinder, Unterstützung in schwierigen Situationen sind einige Aspekte des Mehrwerts, der im Austausch der Lehrpersonen in den Unterrichtsteams entstehen kann.»

Organisator Michele Eschelmüller zieht ein positives Fazit: «Es zeigt sich, dass die Umsetzung des Lehrplans 21 auf gutem Weg ist und dass sich Schulen und Schulteams gemeinsam weiterentwickeln wollen. Der Austausch war sehr fruchtbar, es wurden Kontakte geknüpft, die für die künftige Weiterentwicklung hilfreich sind.» (az)