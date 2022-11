Konferenz der Kantone Heimwehbündner Markus Dieth löst einen Bündner als höchsten Kantonsvertreter ab Der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth präsidiert ab Januar die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). Bei der Eröffnung einer «Rumantsch è»–Ausstellung in der Aargauischen Kantonalbank in Aarau kam es zu einer symbolischen Stabübergabe vom jetzigen an den neuen Präsidenten.

Konferenz der Kantonsregierungen: Stabsübergabe zwischen Christian Rathgeb (links) und Markus Dieth, der neu das Präsidium übernimmt Sandra Ardizzone/AKB

Am Mittwochabend war in der Aargauischen Kantonalbank (AKB) in Aarau sehr viel sympathischer Bündner Dialekt zu hören. Dies anlässlich der Vernissage für eine Wanderausstellung zur rätoromanischen Sprache in der Kundenzone der AKB. Ein Drittel der Rätoromaninnen und Rätoromanen lebt heute ausserhalb ihres Heimatkantons, allein im Aargau sprechen rund 800 Personen Rätoromanisch oder «Rumantsch».

Grund genug also, mit einer Ausstellung (bis 1. Dezember, zugänglich während der Banköffnungszeiten) zu ihnen und weiteren Interessierten zu kommen. Rätoromanisch habe als vierte Landessprache eine grosse Bedeutung für die Schweiz, sagte AKB-Direktionspräsident Dieter Widmer bei der Begrüssung. Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, sich über die lange und faszinierende Geschichte des ältesten Kulturgutes der Schweiz, die rätoromanische Sprache, zu informieren.

Nebst Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener und Staatsschreiberin Joana Filippi kam auch Prominenz aus dem Bergkanton Graubünden zur Vernissage in den Mittellandkanton Aargau. Allen voran der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb.

Übergabe von Bündner zu Heimwehbündner

Rathgeb konnte gestern dieses Präsidentenamt symbolisch an einen Heimwehbündner übergeben, den in Davos aufgewachsenen Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth. Dieth präsidiert neu die wichtigste Kantonskonferenz, die KdK. Er freue sich, dass er als Bündner «dieses wichtige Amt per 1. Januar 2023 an meinen Aargauer Kollegen mit Bündner Wurzeln übergeben darf», sagte Rathgeb dazu.

Dieth nahm den Ball auf und bekundete seine Dankbarkeit, dass der Aargau ihn einst so offen aufgenommen habe. Rätoromanisch versteht er «als ein Stück meiner Identität». Wenn er mit der Rhätischen Bahn nach Davos fährt und sich dort zwei Unterengadiner auf Rätoromanisch unterhalten, klingt das in seinen Ohren wie Musik.

Jetzt ist Dieths Vorfreude auf das KdK-Präsidium gross. Er verspricht: «Wie mein Vorgänger werde ich für einen lebendigen und starken Föderalismus einstehen. Für die Einheit in der Vielfalt, wie die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten des Kantons Graubünden und des Kantons Aargau. Das ist es, was unsere Schweiz zusammenschweisst.»