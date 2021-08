Im Kanton Aargau finden am 26. September auf kommunaler Ebene die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte an. Am Freitag um 12 Uhr ist dafür die Anmeldefrist abgelaufen. Wir haben die wichtigsten Infos aus allen AZ-Regionen zusammengefasst.