Kommt es wieder zur Klimawahl? Corona-Effekt bei den Wahlen unklar

Die grosse Frage ist jetzt aber, ob es auf Kantonsebene mit der Klimawahl so weitergeht oder ob die Coronapandemie die Prioritäten der Menschen stark geändert hat. Profitiert zum Beispiel die SVP, die den Coronamassnahmen der Behörden am skeptischsten gegenübersteht? Ein Blick auf Wahlen in den Kantonen St.Gallen und Thurgau im Frühling sowie in Schaffhausen im September zeigt, dass sich an den grossen Trends nichts geändert hat.

Die kantonalen Parlamentswahlen in der Ostschweiz – also jene in St.Gallen und im Thurgau – fanden mitten im vom Bundesrat verfügten Lockdown statt. Dennoch blieben dort Grüne und Grünliberale auf Siegeskurs, die SVP stagnierte im Thurgau und verlor in St.Gallen 2,7 Prozent Wähleranteil.