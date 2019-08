Im Frühling 2018 machte die AZ die Fälle von zwei Chefärzten an den Kantonsspitälern Aarau und Baden publik, die Leistungen falsch erfasst hatten. Der Chefarzt Angiologie am Kantonsspital Aarau (KSA) hatte in Hunderten von Fällen Leistungen falsch erfasst, laut einer externen Analyse stand sein Name 507-mal auf Rechnungen, obwohl er laut Dienstplan gar nicht anwesend war. Das KSA trennte sich per Ende April vom Chefarzt, er musste dem Spital zudem rund 13'000 Franken zurückzahlen.

Am Kantonsspital Baden (KSB) musste ein Orthopädie-Chefarzt wegen unkorrekter Honorarrechnungen 45'000 Franken zurückzahlen. Der KSB-Verwaltungsrat verwarnte den Arzt wegen Verletzung seiner Sorgfaltspflicht, der fehl-bare Orthopäde ist aber weiterhin in Baden tätig. Die Spitalleitung ging davon aus, dass der Chefarzt nicht in böser Absicht gehandelt hatte.