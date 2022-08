Kommentar Willkürliche Honorarkürzungen gefährden das Recht auf ein faires Verfahren Das Bundesstrafgericht rüffelt das Aargauer Obergericht, weil es einem Pflichtverteidiger zu Unrecht das Honorar gekürzt hat. Wenn diese Praxis dazu führt, dass Verteidiger sich in ihrer Arbeit eingeschränkt fühlen, ist das alarmierend. Noemi Lea Landolt Drucken Teilen

Das Obergericht macht regelmässig Schlagzeilen, weil es Pflichtverteidigern ihre Honorare kürzt. Sandra Ardizzone

In einem funktionierenden Rechtsstaat hat es keinen Platz für Willkür. Es muss deshalb aufhorchen lassen, wenn das Bundesstrafgericht dem Aargauer Obergericht bei der Entschädigung von Pflichtverteidigern Willkür vorwirft. Umso mehr, weil es nicht der erste Rüffel ist und es sich nicht um einen Einzelfall, sondern um sechs Fälle handelt. In allen Fällen hat das Obergericht einem amtlichen Verteidiger sein Honorar gekürzt. In allen Fällen geschah dies zu Unrecht.

Dem Rechtsanwalt vorzuwerfen, er sei geldgierig oder verdiene sowieso schon zu viel, geht am Thema vorbei. Es geht um mehr als ein paar 1000 oder 10'000 Franken. Es geht darum, dass jede Person in der Schweiz – unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten – Anrecht auf ein faires Verfahren hat.

Wenn willkürliche Honorarkürzungen wie im Aargau dazu führen, dass sich amtliche Verteidigerinnen in ihrer Arbeit eingeschränkt fühlen, ist das alarmierend. Es bedeutet nichts anderes, als dass an einem Grundsatz des Rechtsstaats gerüttelt wird. Wer diese Praxis schulterzuckend zur Kenntnis nimmt, heisst eine Zwei-Klassen-Justiz gut.

Dass das Obergericht ankündigt, die entsprechende Rechtsprechung in weiteren Entscheiden zu berücksich­tigen, mag zuversichtlich stimmen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum es dafür nach dem letzten Rüffel im Jahr 2020 sechs weitere klare Urteile gebraucht hat.