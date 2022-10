Kommentar Ukrainerin beschimpft Russen: Wut, Ohnmacht und Trauer können nicht alles rechtfertigen Es mag verständlich sein, dass eine Ukrainerin, die im Aargau lebt, alle Russen als Nazis und Faschisten bezeichnet. Korrekt ist es aber nicht: Juristisch macht sich die Frau der Rassendiskriminierung schuldig, sachlich ist die Aussage falsch - der Kommentar. Fabian Hägler Drucken Teilen

Die Spaltung zwischen der Ukraine und Russland ist in Wirklichkeit viel grösser als auf diesem Foto einer Mauer mit den beiden Flaggen. iStockphoto

«Russen sind Nazis und Faschisten.» Das sagte eine Ukrainerin, die seit Jahren im Aargau lebt, in mehreren Videos, die sie in sozialen Medien postete. Sie wurde deshalb angezeigt und von der Staatsanwaltschaft per Strafbefehl wegen mehrfacher Rassendiskriminierung verurteilt.

Die Ukrainerin hat den Strafbefehl mit bedingter Geldstrafe und Busse akzeptiert. Die Videos hat die Frau inzwischen gelöscht, damit ist der Fall juristisch erledigt. Doch die grundsätzliche Frage bleibt: Ist es nicht verständlich und müsste straffrei bleiben, wenn eine Ukrainerin so auf die Gräueltaten der russischen Armee reagiert?

Übt die Ukrainerin, die ohnmächtig mit ansehen muss, wie ihre Landsleute getötet werden, nicht eine Art verbaler Notwehr? Wäre es deshalb zulässig, dass sie Russen als Nazis und Faschisten bezeichnet? Schliesslich spricht das russische Regime ihrem Land das Existenzrecht ab und betrachtet die Ukrainer gar nicht als eigene Nation.

Die Antwort ist Nein – juristisch und sachlich. Ein Weiterzug des Strafbefehls würde nichts daran ändern, dass die Ukrainerin alle Russen pauschal als Nazis und Faschisten bezeichnet. Die Rassismus-Strafnorm ist erfüllt, das würden auch Gerichte bestätigen.

Zudem gibt es Russinnen und Russen, die gegen das Putin-Regime und den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine sind. Oppositionelle, die im Gefängnis sitzen oder ins Exil geflohen sind, rassistisch zu beschimpfen, ist auch für eine Ukrainerin falsch.