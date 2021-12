SVP und FDP versuchen in der Verkehrspolitik die linken Städte im Aargau zu umgehen

Wenn man in den Einwohnerräten von Baden über den Blitzer oder in Aarau über Tempo 30 abstimmen würde, ergäben sich klare Mehrheiten. Das wissen FDP und SVP und versuchen deshalb im Grossen Rat, wo sie eine starke Vertretung stellen, die Verkehrspolitik in ihrem Sinn zu beeinflussen.