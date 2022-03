Kommentar Solidarität mit der Ukraine im Aargau – aber auch der Kanton muss mithelfen Aargauerinnen und Aargauer sammeln Kleider für Ukraine-Flüchtlinge, spenden Geld für Hilfe im Kriegsgebiet und sind bereit, Familien bei sich aufzunehmen. Die Solidarität ist beeindruckend, aber es braucht auch die Hilfe des Kantons – der Kommentar. Fabian Hägler Drucken Teilen

Flüchtlinge aus der Ukraine im polnischen Grenzort Medyka – aus dem Aargau kommt Hilfe für sie. Visar Kryeziu / AP

Wut, Angst, Trauer und Ohnmacht: Diese Gefühle weckt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bei vielen Menschen im Aargau. Wut auf Russland, dessen Truppen mit schweren Waffen auf ukrainische Wohn- gebiete feuern. Angst vor einer Eskalation, seit Putin seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat. Trauer um die Opfer des Krieges, der auch die Zivilbevölkerung trifft. Ohnmacht, weil es unmöglich scheint, den brutalen Aggressor zu stoppen.

Doch das Schicksal der Menschen, die vor dem Krieg fliehen, löst auch eine eindrückliche Solidaritätswelle aus. Die Bilder von Müttern mit Kindern, die geflüchtet sind und an der Grenze in der Kälte ausharren müssen, bewegen die Aargauerinnen und Aargauer. Überall im Kanton werden nun Hilfsgüter gesammelt, Transporte organisiert und Wohnungen zur Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen vorbereitet.

Die vielen Aktionen im Aargau sind Zeichen der Solidarität und Mittel gegen die Ohnmacht. Wer direkt in der Ukraine helfen möchte, spendet Geld für Rote Kreuz oder Glückskette. Wer die Flüchtlinge an der Grenze unterstützen will, bringt Schlafsäcke oder Kleider zu Organisationen, die Erfahrung mit Hilfstransporten haben. Für die private Aufnahme von Familien braucht es indes mehr als guten Willen: Dafür ist eine Koordination durch den Kanton notwendig, wie sie in Zürich bereits angekündigt ist.