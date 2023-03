Kommentar Shell kauft grösstes e-Tankstellennetz der AEW ab: Glaubwürdiges Engagement oder Feigenblatt? 2022 war ein erneutes Rekordjahr für CO2-Ausstosse – und für die Gewinne von Öl- und Kohlekonzernen. Ihre nachhaltigen Engagements, wie die kürzlich verkündete Übernahme eines Ladestationnetzes in der Schweiz durch Shell, dürfen nicht davon absehen lassen. Jocelyn Daloz Drucken Teilen

Am Montag wurde bekannt, dass der Aargauer Energieversorger AEW seinen Anteil von 33 Prozent an Evpass, dem grössten Schweizer Anbieter von E-Ladestationen, an den Ölkonzern Shell verkauft. Das lässt aufhorchen, doch man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.

Dass selbst Unternehmen wie Shell in nachhaltige Energieformen investieren, ist an und für sich eine gute Nachricht.

Auch wenn man bedauern kann, dass der Ölkonzern nicht schon in den 90er Jahren damit begonnen hat, statt jahrelang gegen Klimaschutzmassnahmen zu lobbyieren und Studien zu finanzieren, die Zweifel am Klimawandel säten.

Nun will Shell mit dem Kauf von Evpass auf regionaler Ebene zeigen, dass man es mit der Dekarbonisierung ernst meint. Global gesehen waren die Investitionen von Shell in nachhaltige Energie allerdings bescheiden. Dies vor allem, wenn man sie mit dem Gewinn vergleicht, der sich wegen des Ukrainekriegs und der hohen Öl- und Gaspreise auf fast 40 Milliarden US-Dollar verdoppelte.

Evpass war mit den Beteiligungen der AEW Energie AG aus dem Aargau und des Walliser Energieunternehmens FMV

zu zwei Drittel in öffentlicher Hand - diese Staatsunternehmen müssen sich die Frage gefallen lassen, ob es keinen anderen Käufer gegeben hätte. Denn an Shell haftet der Verdacht, dass die Firma den Kauf von Evpass primär zur Verbesserung seines Rufs nutzt.