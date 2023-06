Kommentar Riesencampus passt nicht zum Aargau – aber die zwei neuen Kantonsschulen müssen rasch gebaut werden Nicht nur eine, sondern zwei weitere Kantonsschulen will Bildungsdirektor Alex Hürzeler bauen. Dass in Lenzburg und Windisch neue Schulhäuser entstehen sollen, passt zum Kanton der Regionen. Eine weitere Verzögerung wie beim Standortentscheid gilt es aber zu vermeiden – der Kommentar. Fabian Hägler Drucken Teilen

Der Regierungsrat spricht sich für eine Kanti auf dem Zeughausareal in Lenzburg aus. Und für eine in Windisch. Bild: Michael Küng

Heute gibt es im Aargau sechs Kantonsschulen, in zwölf Jahren dürften es neun sein. Zu den bestehenden Schulhäusern in Aarau (2×), Baden, Wohlen, Wettingen und Zofingen kommen Neubauten in Stein sowie in Lenzburg und Windisch. Dass es im Fricktal eine Kanti braucht, war seit langem klar. Dass es zwei weitere Standorte im Mittelland geben soll, kommt hingegen überraschend.

Zum Aargau als Kanton der Regionen passt das indes gut. Zwei mittelgrosse Schulen an gut erschlossenen Standorten sind sinnvoller als ein Riesencampus, der weitere Wege mit sich bringt. Zudem bietet das Konzept, das auch Ausbauten in Aarau und Wohlen vorsieht, die Möglichkeit, flexibel auf Entwicklungen bei Schülerzahlen und Maturitätsquote zu reagieren.

Fragezeichen gibt es trotzdem, und zwar bei zwei Punkten. Erstens: Wie effizient war der Prozess, der nun zum Zweiervorschlag mit Lenzburg und Windisch führte? Immerhin hat es vier Jahre gedauert, bis das Bildungsdepartement merkte, dass eine neue Kanti im Mittelland nicht ausreicht.

Zweitens: Wie wird der Platzbedarf gedeckt, bis die Neu- und Ausbauten realisiert sind? Schon ab 2025 ist in Stein ein Provisorium nötig, weil Basel-Landschaft keine Aargauer Schüler mehr aufnimmt und die bestehenden Kantonsschulen zu 112 Prozent ausgelastet sind. Nach der Verzögerung bei der Standortwahl ist nun eine rasche Realisierung nötig – sonst drohen hohe Kosten für weitere Provisorien.