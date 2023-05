Kommentar Personalmangel bei der Polizei: Ein Drama mit Ansage Im Aargauer Limmattal kümmert sich die Kantonspolizei um die lokale Sicherheit, weil der Regionalpolizei das Personal fehlt. Überraschend ist das nicht. Ein Kommentar. Noemi Lea Landolt Drucken Teilen

Seit April übernimmt die Kapo Aargau für die Repol Wettingen-Limmattal Patrouillentätigkeiten. Bild: Urs Flueeler / Keystone

Bis jetzt waren die Aargauer Gemeinden immer in der Lage, ihre polizeilichen Aufgaben zu erfüllen. Jetzt nicht mehr. In Wettingen, Neuenhof, Killwangen, Würenlos, Spreitenbach und Bergdietikon muss die Kapo einspringen und sich um die lokale Sicherheit kümmern, weil die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal im Moment nur knapp 60 Prozent ihres Soll-Bestands erreicht.

Der Fachkräftemangel macht vielen Korps zu schaffen – und kann auch jene treffen, die im Moment noch gut dastehen. Der Nachwuchs steht nicht Schlange. Umso unverständlicher ist, dass die Nachwuchsförderung bei den Regionalpolizeien erst jetzt langsam in Fahrt kommt. Die Repol Wettingen-Limmattal bildet erst seit zwei Jahren wieder Polizistinnen und Polizisten aus – nach einer zehnjährigen Pause. Bei anderen dürfte es ähnlich sein. Das ist ein Versäumnis.

Vor allem aber legt die Situation im Limmattal ein altbekanntes Defizit schonungslos offen: Im Aargau hat es zu wenig Polizistinnen und Polizisten. In keinem anderen Kanton ist die Polizeidichte tiefer. Wenn 23 fehlende Regionalpolizistinnen und Regionalpolizisten genügen, um ein System aus dem Gleichgewicht zu bringen, ist das nicht beunruhigend, es ist alarmierend. Die Politik muss sich nicht fragen, ob sie sich die Doppelspurigkeiten des dualen Polizeisystems in Zukunft noch leisten will. Sie muss sich fragen, ob der Kanton sie sich überhaupt noch leisten kann.