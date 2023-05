Kommentar Nikin: Das Geschäft im Gen-Z-Zeitalter Nikin, die Kleidermarke mit dem Baum-Logo, vermarktet sich stark mit ihren nachhaltigen Ansprüchen. Das ist insofern zu begrüssen, als dass sie es mit glaubwürdigen Engagements tut. Allerdings kann die Klimakrise nicht nur durch nachhaltigen Konsum bekämpft werden.

Nikin wirbt auf Instagram und Tiktok erfolgreich mit ihrer nachhaltigen Mode. Bild: Nico Staufer/Nikin

Die Lenzburger Kleidermarke Nikin hat Wind in den Segeln. Das 2016 gegründete Start-up ist im richtigen Moment mit der richtigen Positionierung gekommen: Zwei Jahre später löst Greta Thunberg eine globale Welle aus. Die Jugend streikt, die Jugend marschiert, die Jugend fordert mehr Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft.

Mit nachhaltiger Mode punktet man bei den Millennials und der jüngeren Generation Z. Vor allem, wenn man sie so effektiv auf den Kanälen verkauft, auf denen sie so viel Zeit verbringen. Hinter den Instagram-Filtern von Nikin stecken klare Bemühungen, verantwortungsvoll Kleider herzustellen und zu vertreiben. Davon könnten multinationale Unternehmen wie Patagonia lernen, die ihre Kleider nach wie vor in Vietnam herstellt und trotz sehr hoher Margen prozentual weniger Geld spendet als Nikin.

Andererseits geht die Rechnung der nachhaltigen Mode längerfristig nur auf, wenn die Fast Fashion zu deren Gunsten an Marktanteil verliert. Das ist im Moment nicht der Fall: Sowohl Nikin als auch H&M verzeichnen steigende Verkaufszahlen. Die hyper-vernetzte Jugend muss sich deshalb eines klar sein: Nur mit Nikin-Produkten kaufen und Insta-Stories liken wird die Welt nicht gerettet.