Kommentar Das KSA-Debakel ist kein Naturereignis wie Corona Der Regierungsrat betont: Um das Kantonsspital Aarau zu retten, ist die Finanzhilfe über 240 Millionen Franken unumgänglich. Bei der Suche nach Ursachen machen es sich die Verantwortlichen aber etwas einfach. Ein Kommentar. Rolf Cavalli Drucken Teilen

Nach der Pandemie muss das KSA nun das Finanzdebakel bewältigen. (Foto aus dem Spital während Corona, 26.02.2021) Britta Gut

Alternativlos nennt der Regierungsrat die 240-Millionen-Spritze für das Kantonsspital Aarau. Killerargument: Liesse man das KSA in Konkurs schicken, käme das die Steuerzahlenden noch viel teurer. Der Kanton müsste dann Wege finden, die in der Verfassung garantierte Gesundheitsversorgung ohne KSA in der heutigen Form sicherstellen.

Darum ist klar: Der Grosse Rat kommt nicht darum herum, die 240 Millionen Franken freizugeben. Für parteipolitische Profilierungen ist die 240-Millionen-Spritze das falsche Objekt. Bedingungen stellen lassen sich kaum. Es gibt nur Entweder-oder: Das Kantonsspital retten oder nicht; ein bisschen pleitegehen ist unmöglich.

Umso klarer dürfen sich die Parteien positionieren, wenn es anschliessend darum geht, die Spital-Strategie neu zu definieren. Die Gefahr ist nämlich gross, dass sich – wie so oft in der Gesundheitspolitik – niemand die Finger verbrennen will, wenn es hart auf hart kommt.

So alternativlos die KSA-Rettung mit Steuergeldern ist, so sehr darf die Öffentlichkeit eine schonungslose Aufarbeitung des Finanzdebakels erwarten. Der wiederholte Verweis auch aus dem Regierungsrat auf rein externe Faktoren wie Fachkräftemangel, Inflation oder die Pandemie greift zu kurz.

Im Gegensatz zu Corona ist der Beinahe-Kollaps eines Spitals kein Naturereignis, sondern auch eine Folge von falschen operativen und strategischen Entscheiden.