Jetzt muss das Geld noch verteilt werden

Rad Der Aargauer Silvan Dillier und das Drama um Gino Mäder: «Im ersten Moment hat es mir den Boden unter den Füssen weggezogen»

Der Schneisinger Silvan Dillier gehörte zum Fahrerfeld der Tour de Suisse und hat das schreckliche Drama um Gino Mäder hautnah miterlebt. Im Interview blickt der 32-Jährige auf die intensiven letzten Tage zurück. Und erzählt, weshalb er trotz allem in zehn Tagen an der Tour de France am Start stehen wird.