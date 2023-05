Kommentar Fast alle profitieren – aber nicht ganz Der Regierungsrat hat am Dienstag seinen Vorschlag für die nächste Steuergesetzrevision in die Anhörung geschickt. Ein Kommentar. Eva Berger Drucken Teilen

Bei der letzten grossen Steuergesetzrevision im Aargau waren die Unternehmen dran, jetzt sollen die Einwohnerinnen und Einwohner profitieren. Mit höheren Abzügen für Kinderdrittbetreuung und Ausbildungen sowie tieferen Vermögenssteuern will der Regierungsrat das erreichen – davon haben schliesslich fast alle etwas.

Für den Aargau ist ein attraktives Steuerwesen wichtig – das gilt für Firmen und Privatpersonen. Ruinös, wie es die SP darstellt, muss der Steuerwettbewerb dabei nicht sein. Moderate Anpassungen sind angebracht, es darf sich für die Menschen ja auch lohnen, im Aargau zu wohnen.

Aus dem Schätzungswesen werden Mehreinnahmen erwartet, Eigenheimbesitzer müssen tiefer in die Tasche greifen – Grund dafür sind Bundesvorgaben. Diese Mittel soll man den Steuerzahlenden zurück-geben – das will der Grosse Rat. Dass jetzt vor allem bereits Vermögende besser gestellt werden sollen, darf man aber hinterfragen. Nicht jede Eigenheimbesitzerin ist reich und kann von den tieferen Vermögenssteuern profitieren. Und nicht alle können Kinderbetreuungskosten oder solche für Ausbildungen abziehen.

Ganz alle profitieren also nicht. Vielleicht sind sie bei der nächsten Revision an der Reihe. Oder aber der Regierungsrat findet einen Weg, die frei werdenden Mittel so zu investieren, dass möglichst jeder und jede etwas davon hat. Auch das würde den Aargau attraktiver machen.