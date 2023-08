Kommentar Eine neue Halle, die Kanton und Hauptstadt nichts kostet: Die Argoviarena ist eine grosse Chance für den Aargau Bisher gibt es im Aargau keine moderne Sport- und Eventhalle – mit der Argoviarena im Schachen Aarau soll sich das ändern. Das Projekt hat den grossen Vorteil, dass es ohne Steuergelder auskommt. Nadja Rohner Drucken Teilen

Anstelle der über 50-jährigen Schachenhalle – hier beim Testspiel des HSC Suhr Aarau gegen Bundesligaclub Eisenach – soll die Argoviarena entstehen. Bild: Alexander Wagner

Vielerorts sind in den letzten Jahren moderne Fussballstadien und Sporthallen entstanden. Im Aargau dominiert in diesem Bereich das Wort «altehrwürdig» - gerade die Infrastruktur in der Kantonshauptstadt ist längst nicht mehr zeitgemäss. Der FC Aarau trägt seine Spiele im Brügglifeld aus, das neue Stadion im Torfeld Süd ist seit Jahren durch Einsprachen blockiert. Der HSC Suhr Aarau tritt zu seinen Handballpartien in der Schachenhalle Aarau an, deren Zustand schon 2015 als bedenklich bezeichnet wurde.

Damals entschied der Stadtrat Aarau, aus Kostengründen auf einen Neubau zu verzichten, der rund 30 Millionen Franken gekostet hätte. Seither ist wenig passiert, denn auch eine Sanierung wäre teuer – die Kosten werden auf rund 20 Millionen Franken geschätzt. Doch nun eröffnet sich die Chance, dass die Stadt Aarau, mehrere Sportvereine und der ganze Aargau gratis zu einer modernen Halle kommen: Die Immobilien-Entwicklungsfirma Halter will in Aarau die Argoviarena realisieren.

Ein grosser Vorteil: Das Projekt kommt ohne Gelder der öffentlichen Hand aus, der Kritikpunkt der hohen Kosten fällt also weg. Finanziert werden soll die Arena durch eine Mantelnutzung mit Eigentumswohnungen – es ist dasselbe Modell wie bei der Pilatus Arena in Kriens, die auch Halter erstellt. Gebaut ist die Halle damit noch nicht, aber die Chancen stehen gut – und es wäre höchste Zeit für den Sportkanton Aargau.