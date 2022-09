Kommentar Aargau hat Ziel erreicht: Lieber Atommüll verpacken als ewig lagern Das Atomendlager soll im Kanton Zürich entstehen, die radioaktiven Abfälle sollen aber in Würenlingen verpackt werden – warum das für den Aargau eine gute Lösung ist. Fabian Hägler Drucken Teilen

In Würenlingen wird bereits Atommüll zwischengelagert. zVg

Der Regierungsrat will kein Atomendlager im Aargau: Diese Position hat die Kantonsregierung in den letzten Jahren durchwegs vertreten. Mit dem Entscheid der Nagra, das Endlager in Stadel ZH zu bauen, hat der Aargau dieses Ziel erreicht. Zwar gehören die drei Gemeinden Fisibach, Schneisingen und Siglistorf zum Standortgebiet, sie sind aber nicht direkt betroffen, denn die Oberflächenanlage kommt jenseits der Kantonsgrenze zu stehen.

Entscheidend bei der Standortwahl für das Atomendlager war allerdings nicht die kritische Haltung des Aargauer Regierungsrats, sondern die Geologie – und das ist auch richtig so. Radioaktive Abfälle, die mehrere zehntausend Jahre lang gefährliche Strahlung abgeben, müssen dort gelagert werden, wo die Sicherheit am grössten ist. Deshalb dürfen politische Faktoren, wie der lokale Widerstand oder die Position von Kantonsregierungen, keine Rolle spielen.

Anders ist das bei der Verpackungsanlage für den Atommüll: Hier gibt es keinen Standort, der wissenschaftlich bestimmt ist. Dass die radioaktiven Abfälle in Würenlingen für die Endlagerung vorbereitet werden, ist nicht zwingend. Der Standort hat aber zwei Vorteile: Schon jetzt wird dort Atommüll verpackt und die Reaktoren des AKW Beznau, von denen viel Abfall kommt, liegen nebenan. Drittens, und im Gegensatz zum Tiefenlager ein Faktor: Die Nagra würde kaum einen anderen Ort finden, wo die Akzeptanz in der lokalen Bevölkerung grösser ist als im unteren Aaretal.