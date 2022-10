Kommentar 3000 neue Stellen im Fricktal: Die Standortwahl von Bachem ist auch ein Erfolg für den Kanton Der Biochemiekonzern Bachem investiert 750 Millionen Franken in eine neue Fabrik auf dem Sisslerfeld. Obwohl die Firma das Land nicht vom Kanton kauft, ist der Standortentscheid eine Bestätigung für die Strategie der Aargauer Regierung. Fabian Hägler Drucken Teilen

Gut erschlossene grüne Wiese: Das Sisslerfeld im unteren Fricktal. Valentin Hehli

Mitte Januar bewilligte der Grosse Rat einen Kredit von 26 Millionen Franken, damit der Kanton einen Teil des Sisslerfelds im Fricktal kaufen kann. Ziel ist es, das Areal zu entwickeln, später gewinnbringend an Unternehmen zu verkaufen und so qualifizierte Stellen und wertschöpfungs-starke Firmen in den Aargau zu holen.

Weniger als neun Monate später gibt der Biochemiekonzern Bachem bekannt, dass er auf dem Sisslerfeld für 750 Millionen Franken eine Produktionsstätte bauen und dort künftig bis zu 3000 Angestellte beschäftigen will. Der Aargau hat damit den Kampf gegen Basel-Land gewonnen, der Standort entsteht in Eiken AG und nicht in Pratteln BL.

Das benötigte Land hat Bachem von der Firma DSM gekauft, nicht vom Kanton. Dies war aber auch nicht möglich: Die Fläche, die dem Aargau gehört, ist noch nicht verkaufsreif. Schmücken sich der Volkswirtschaftsdirektor und die Standortförderin also mit fremden Federn, wenn sie den Zuzug von Bachem als Bestätigung ihrer Strategie verkaufen?

Nein, denn die Kriterien, die Bachem zum Entscheid für das Sisslerfeld und gegen Pratteln bewogen, kann der Kanton den Interessenten an seinem Land auch bieten. Aus vielen zerstückelten Parzellen wurde mit dem Kauf durch den Kanton ein grosses Landstück, die Erschliessung per Schiene und Strasse ist gegeben, und es müssen keine bestehenden Anlagen oder Gebäude abgerissen werden.