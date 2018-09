Vertreter einer breiten bürgerlichen Allianz gegen die Millionärsinitiative haben in Aarau an einer Medienkonferenz ihre Argumente vorgestellt. Schon der Titel der Initiative sei zutiefst irreführend, sagte Benjamin Riva, Vorstandsmitglied der Jungfreisinnigen Aargau und Leiter des Gegenkomitees. Bei deren Annahme würden schon ab einem steuerbaren Vermögen von 475'000 Franken höhere Steuern fällig. Das träfe auch mittelständische und gerade auch ältere Personen. Der Name «Millionärssteuer» sei Etikettenschwindel, so Riva.

Im interkantonalen Vergleich weise der Aargau eine faire Vermögensbesteuerung aus, ergänzte CVP-Präsidentin und Grossrätin Marianne Binder: «Die Steuerpolitik im Aargau ist ausgewogen und alles andere als unfair.» Die steuerliche Belastung kleinerer Vermögen liege unter dem Durchschnitt der Nachbarkantone. Nur Zug und Zürich seien günstiger. Bei hohen Vermögen bewege sich der Aargau im Mittelfeld. Die strukturellen Probleme des Kantons lägen auch auf der Ausgabenseite, die Politik habe in den vergangenen Jahren zu viel Geld ausgegeben. Dort müsse man ansetzen.