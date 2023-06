KOLUMNE Es ist nicht die Zeit, um müde zu werden Sie findet es komisch, wenn Schweizer die Pasta vom Vortag aufwärmen, und versteht nicht, warum es so lange dauert, an ein Bankkärtli zu gelangen: Vitalina Kantseliarenko, neue AZ-Kolumnistin, ist vor ein paar Monaten aus der Ukraine nach Attelwil geflüchtet.

Die Überflutungen nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms haben viele Opfer gefordert – darunter auch Tiere. Bild: AP

In letzter Zeit sieht sich die Welt mit vielen Problemen konfrontiert. Erdbeben, Brände, Überschwemmungen, Kriege ... Jedes Mal blutet das Herz, wenn man von einer Katastrophe hört. Ich erinnere mich daran, Aufnahmen vom Erdbeben in der Türkei oder von Überschwemmungen in Italien gesehen zu haben. Sofort steigen Tränen in meine Augen und viele Gedanken gehen mir durch den Kopf. Es ist bedauerlich, wenn Naturkatastrophen passieren und Hunderte oder sogar Tausende Menschenleben fordern. Es ist noch bedauerlicher, wenn Menschen absichtlich Katastrophen verursachen.

Zurzeit versinken vor den Augen der Welt Tausende Quadratkilometer meines Heimatlandes im Wasser. Alle sterben: sowohl Menschen als auch Tiere. Einige vergleichen die Katastrophe bereits mit Tschernobyl. Um ehrlich zu sein, war ich nicht nur nur über die Nachrichten von der Explosion des Kachowka-Staudamms schockiert, sondern auch darüber, dass die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz der Ukraine nicht sofort Hilfe geboten haben. Angesichts einer solch «schnellen» Reaktion der Menschenrechtsorganisationen sinkt das Vertrauen in sie. In solchen Fällen, wenn ein Land eine solch schwerwiegende Katastrophe erlebt, ist eine rasche Reaktion entscheidend, um Leben zu retten und Schäden zu minimieren.

Zur Person *Vitalina Kantseliarenko (20) ist Journalismusstudentin aus Kiew. Sie musste vor dem Krieg flüchten. Derzeit lebt und arbeitet sie auf einem Bauernhof in Attelwil. Hier lesen Sie mehr.

In den letzten Tagen konnte man das Werk des Künstlers Gary Anderson «Jesus klopft an die Fenster der UN» in den sozialen Medien finden. Die Unzufriedenheit der Ukrainerinnen und Ukrainer mit den Aktivitäten dieser Organisation ist meiner Meinung nach gerechtfertigt. Es ist moralisch schwer, solche Ereignisse zu erleben, denn eine Verzögerung bei der Bereitstellung der notwendigen Hilfe kann Umweltprobleme vertiefen, Verschmutzung verbreiten und die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung verschlechtern.

So oder so ist es notwendig, die Folgen einer Umweltkatastrophe zu beseitigen, die durch ein terroristisches Land verursacht wurde. Und die Auswirkungen von Untergrabungen dürfen nicht unterschätzt werden. Dörfer sind so stark überschwemmt, dass man nicht einmal die Dächer der Häuser sehen kann. Leichen von Menschen und Tieren treiben im Wasser, Friedhöfe werden weggespült. Schade ist auch, dass echte Aufnahmen der Folgen der Explosion des Kachowka-Wasserkraftwerks von der Firma Meta gelöscht werden, wenn sie viele Aufrufe erhalten.

Es ist ein bedauerliches Phänomen, das der Öffentlichkeit verwehrt, das wahre Ausmass der Zerstörung zu sehen. Leider handelt es sich hierbei nicht um einen Einzelfall. Es ist schwierig zu übersehen, dass Russland daran interessiert ist, Katastrophen zu schaffen. Aber es ist noch schwieriger, mit dem Verdacht zu leben, dass jemand daran interessiert ist, diese Katastrophen geheim zu halten.

Ich verstehe, dass viele müde vom Krieg sind. Das ist völlig normal. Jeder möchte ein normales Leben führen, nicht mit Nachrichten über Ereignisse an der Front übersättigt sein. Doch das wird nicht geschehen, solange wir den gemeinsamen Feind nicht stoppen. Der Krieg ist nicht nur irgendwo weit weg, er ist in der Nähe. Es ist nicht notwendig, seine Folgen für die Welt lange zu erklären. Es ist jedoch sicherlich notwendig, an die Bedeutung des gemeinsamen Kampfes, an die Bedeutung einer schnellen Reaktion und Unterstützung zu erinnern. Das wird helfen, das Böse schneller zu stoppen. In einer solch schwierigen Zeit ist es sehr wichtig, dass die internationale Gemeinschaft und die Menschenrechtsorganisationen Solidarität und Unterstützung für die Ukraine zeigen.

Fast jeden Tag schreiben mir Freunde und Verwandte: «Wir wurden wieder beschossen», «Wir haben heute wieder in einem Schutzraum geschlafen», «erneuter Luftalarm». Ich träume davon, eines Tages die Nachricht zu erhalten: «Ab heute wird es ruhig sein. Wir haben gewonnen!»