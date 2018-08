«Wenn es nach mir geht, sollen alle Drogen rezeptfrei abgegeben werden. Das muss ja nicht gerade in der Migros oder im Coop sein, aber beispielsweise in der Drogerie.» Für diese radikale Variante der Liberalisierung von harten Drogen plädiert Luca Urgese, Präsident der Basler FDP. Im Parteiprogramm, das die Partei am Montag verabschiedete, steht: «Drogen sollen grundsätzlich nicht verboten, sondern legalisiert, kontrolliert und besteuert werden.» Ziel sei vor allem, dem Schwarzmarkt die Grundlage zu entziehen.

Die freisinnigen Politiker aus dem Aargau beurteilen die Idee aus Basel unterschiedlich. Stefan Ammann, Präsident der Jungfreisinnigen Aargau, sagt: «Der Vorschlag ist mutig und ich begrüsse diesen.» Eine Legalisierung sei sinnvoll, weil Hilfe für Suchtbetroffene so deutlich einfacher zu organisieren sei. Ausserdem trage die Öffentlichkeit heute die Kosten für Gesundheitsschäden, welche durch Drogenkonsum ausgelöst werden. «Mit einer Steuer auf diese Produkte könnten die Kosten bei einer Legalisierung abgefedert und die Prävention verstärkt werden», sagt Ammann. Drogenkonsum sei eine Realität. «Mit einer Legalisierung könnten schädliche Auswirkungen auf die Betroffenen und die Allgemeinheit gemildert werden.»