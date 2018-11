Vor einigen Tagen präsentierte der Aargauer Regierungsrat fünf Standorte, die möglicherweise für eine kantonale Grossunterkunft für Asylsuchende infrage kämen. Zu einem Bundesasylzentrum im Aargau sagt der Regierungsrat jedoch Nein. SVP-Regierungsrätin und Asyldirektorin Franziska Roth steht deswegen in der Kritik. Auch Marianne Binder, Präsidentin der CVP Aargau, ist mit der Informationspolitik und den widersprüchlichen Entscheidungen der Regierungsrätin nicht einverstanden. Im «Talk Täglich» bei Tele M1 traf Roth nun auf Binder und stellte sich der Kritik.

Gleich zu Beginn des Talks verteidigt sich Franziska Roth: «Der Regierungsrat hat nicht gesagt, dass er auf keinen Fall ein Bundesasylzentrum will. Es ist einfach jetzt im Moment bei uns kein Thema, wir suchen nicht aktiv nach einem solchen Zentrum.» Würde es sich aber aufdrängen, wäre man selbstverständlich gesprächsbereit. Schon damit hat Binder ihre Mühe: Die Kommunikation über das Ausschaffungszentrum sei von der Bevölkerung total anders aufgefasst worden. Zudem sei es sehr widersprüchlich, von den Gemeinden etwas zu erwarten, was man dem Bund gegenüber selber nicht leisten wolle. «Da sendet man etwas seltsame Zeichen», so Binder.

Zu spät kommuniziert

Gründe, weshalb ein Bundesasylzentrum zurzeit nicht interessant sei, nennt Roth mehrere. Einerseits habe man vom Kanton Baselland Signale erhalten, dass dieser Interesse an und die Möglichkeiten für ein solches Zentrum habe. Weiter habe der Regierungsrat die Kosten unter die Lupe genommen, und auch die Gefängnisplätze seien ein Thema. «Wir haben alles angeschaut und unter dem Strich ist es für uns im Moment nicht interessant», erklärt sie. Sie wolle sich jedoch nicht jeglicher Diskussion verschliessen.