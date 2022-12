Königsfelden Ein psychisch kranker Somalier schlägt eine Tür ein und bedroht das Personal – so will die Klinik künftig ähnliche Vorfälle verhindern Der junge Mann leidet unter Schizophrenie und muss deshalb vor Gericht für seinen Ausraster keine Verantwortung übernehmen. Die Klinik Königsfelden hat mittlerweile ein eigenes Einsatzteam, um bei solchen Vorfällen zu deeskalieren.

Exklusiv für Abonnenten

In der Windischer Klinik Königsfelden rastete ein junger Somalier aus.

Foto: Alex Spichale

Der Verteidiger wählte in seinem Plädoyer deutliche Worte: «Das Tragische an dieser Geschichte sind nicht die Delikte, auch wenn ich diese nicht verharmlosen möchte. Das Tragische ist die persönliche Leidensgeschichte meines Klienten. Oder krasser gesagt: Er ist mit seinen Perspektiven schon genug bestraft.» Sein Mandant brauche keine Strafe, sondern ein Case-Management.

Vor vier Jahren floh ein damals 16-jähriger Somalier mit einer Schlepperbande übers Mittelmeer und kam in die Schweiz. Mittlerweile gilt er als vorläufig aufgenommen und lebt in einer Asylunterkunft. Doch seit er in der Schweiz lebt, war er immer wieder in der Windischer Klinik Königsfelden. Er litt unter einer Drogensucht, Marihuana und Kokain, und unter einer akuten Psychose: Paranoide Schizophrenie.

Eines Tages in der Klinik, im Sommer 2018, rastete der junge Mann aus. Und deswegen stand er diese Woche vor dem Bezirksgericht Brugg. Angeklagt wegen Diebstahl, Sachbeschädigung, Drohung und einfacher Körperverletzung. Er erschien in Jeans und braunem Pullover. Klein und mager, kaum mehr als ein Junge. Deutsch sprach er kaum, das allermeiste musste übersetzt werden.

Beschuldigter: Kann mich nicht erinnern

Heute könne er sich nicht mehr an die Vorfälle erinnern, sagte er aus. Er sei damals ein anderer gewesen, krank, er habe die Sachen nicht absichtlich getan.

Der junge Mann soll in der Klinik eine Lampenhalterung aus seinem Zimmer herausgerissen haben. Damit verwüstete er zuerst sein Zimmer, dann ging er damit zum Stationszimmer und schlug so lange auf die Glastüre ein, bis diese zerbarst. Ein Pfleger in der Nähe wurde daraufhin von einer Scherbe verletzt. Tags darauf, in der Isolationszelle, zündete er mit Streichhölzern sein Bett an.

Etwas mehr als ein Jahr später, im Herbst 2019, soll er seinem damaligen Zimmerpartner dessen Portemonnaie mit rund 1200 Franken gestohlen haben. Und im Interdiscount in Brugg soll er ein iPhone geklaut haben.

Der junge Mann soll schuldunfähig sein

Die wesentlichen Taten bestritt sein Verteidiger nicht. Auch wenn er bei der Sache mit der Scherbe auf eine Tätlichkeit statt auf einfache Körperverletzung plädierte.

Er stellte andere Fragen: War der junge Mann überhaupt schuldfähig? Das psychiatrische Gutachten war eigentlich deutlich: Paranoide Schizophrenie, der Mann war störungsbedingt eingeschränkt und hatte keine Einsicht in sein Handeln. Trotzdem forderte die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Geldstrafe von 1500 Franken, zusätzlich zu einer Therapie.

Dem jungen Somalier soll es inzwischen besser gehen. Er nimmt nach eigenen Aussagen keine Drogen mehr und die regelmässigen Medikamente würden Wirkung zeigen. Er hat bereits einen Monat lang temporär gearbeitet. Und für eine Therapie würde er sich bereit erklären. Sein Verteidiger bestätigte diesen Eindruck: «Er ist heute ein anderer Mann, als damals, als ich ihn zum ersten Mal traf. Doch deswegen darauf zu schliessen, dass er noch vor ein bis zwei Jahren schuldfähig gewesen sein soll, würde zu kurz greifen.»

Parallel lief noch ein Verfahren gegen den Beschuldigten

Das Spezielle an der Angelegenheit: Wegen Diebstahls in einer anderen Sache wurde der junge Mann im Januar bereits verurteilt. Dieser Strafbefehl ist rechtskräftig. «Es ist mir ein Rätsel, wie in einem Kanton zwei Strafverfahren zur selben Person gleichzeitig laufen, ohne dass die beiden Parteien davon wissen», kommentierte der Verteidiger. Damals wurde der Mann mit Geldstrafe und Busse bestraft.

Zusätzlich sei sein Klient deshalb nun nicht nochmals zu bestrafen, so der Verteidiger. Er forderte einzig die Anordnung einer ambulanten Therapie.

Das Gericht folgte hier der Verteidigung. Und es liess durchblicken, dass es über die Umstände nicht wirklich glücklich war. Die Gerichtspräsidentin:

«Da der Strafbefehl rechtsgültig ist, können wir an dessen Inhalt nichts mehr ändern. Wir müssen nun eine Strafe aussprechen, die für alle Delikte zusammen angemessen ist und die die bereits ausgesprochene berücksichtigt.»

Darum wird der junge Mann auch nicht mehr bestraft. Für die Delikte in der Klinik 2018 müsste er sowieso keine Verantwortung übernehmen. In diesem Zeitraum sei er schuldunfähig gewesen, so das Gericht. Doch für die Diebstähle 2019 wird er schuldig gesprochen. Aber eben: Bestraft wird er dafür nicht. Die Strafe, die er im Januar per Strafbefehl für die anderen Delikte erhalten hatte, war bereits so hoch, dass keine Zusatzstrafe ausgesprochen wird.

Ausserdem wird eine ambulante Therapie angeordnet. «Damit soll es dem Beschuldigten ermöglicht werden, in Zukunft straffrei zu leben», so die Richterin.

Gewalt in der Klinik gibt es immer wieder

Für die Psychiatrischen Dienste Aargau PDAG ist der Vorfall kein Einzelfall. Zwei bis dreimal im Jahr kommt es zu Sachbeschädigungen dieser Grössenordnung. Und 35 Mal musste die Polizei 2019 ausrücken, weil die PDAG Hilfe angefordert hatte. Das war nicht jedes Mal wegen Randale, sondern auch wegen Kontrollen oder wenn bei Selbst- oder Fremdgefährdung Medikamente ohne Zustimmung des Patienten verabreicht werden mussten.



Der Ausraster war kein Einzelfall in der Klinik. Foto: AZ

Aline Montandon ist Leiterin der Pflege, Fachtherapien und Sozialdienst bei den PDAG. Sie vergleicht die Situation mit derjenigen im Spital: Auf der Intensivabteilung liegen Menschen, die Probleme mit dem Herz oder der Lunge haben. Und trotz modernster Technik kommt es zu Zwischenfällen. Dasselbe gilt auch auf den Stationen in Königsfelden. Wenn auch die Leute dort nicht Probleme mit Herz oder Lunge, sondern, vereinfacht gesagt, mit dem Kopf haben. Aline Montandon meint:

«Das müssen wir auch nicht schönreden. Es wird immer solche Vorfälle geben, auch wenn viel für die Sicherheit der Mitarbeitenden und auch der Patientinnen und Patienten unternommen wird.»



Die PDAG versucht auf verschiedenen Wegen, auf solche Ereignisse vorbereitet zu sein. Etwa durch Verstärkung der Fenster oder Türen in den Intensivversorgungszimmern. «Unser Ziel ist es allerdings, solche Situationen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, dass die Situation eskaliert», sagt Montandon. Deswegen gibt es auch durch wiederkehrende Deeskalations-Schulungen fürs Personal.



Dank einem neuen Team kaum noch Polizeieinsätze notwendig

Für diesen Zweck ist seit rund 1,5 Jahren auch die sogenannte «Mobile Unterstützung Deeskalation» in der gesamten Klinik unterwegs. Das Team bestand bisher aus zwei Personen, seit diesem Monat sind es drei. Es kann von der gesamten Klinik gerufen werden, um das Behandlungsteam zu unterstützen.



Montandon: «Die Beziehung zwischen Patientinnen und Patienten und dem Behandlungsteam ist von zentraler Bedeutung.» Eine starke Emotion wie beispielsweise die Angst könne die gegenseitige Beziehungsgestaltung stören. «Es ist unsere Aufgabe, eine vertrauensvolle Atmosphäre wieder herzustellen.»

768 Einsätze hatte das Team 2020, also etwa zwei pro Tag. Und auch dieses Jahr waren es bis Ende April bereits wieder 262. Und wenn selbst das Einsatzteam nicht mehr weiterhelfen kann, wird die Polizei gerufen. Doch seit das Team im Einsatz ist, wird die Polizei kaum noch gebraucht: Gerade einmal zwei Einsätze gab es im ganzen 2020.

Dann haben die zahlreichen Massnahmen also Erfolg? Nimmt die Gewalt in der Klinik ab? Das sei schwierig zu beantworten, findet Montandon. Gerade auch, weil es verschiedene Arten von Übergriffen gebe, nicht nur tätliche, sondern auch verbale. «Aber was dank dem Team Mobile Unterstützung Deeskalation sicher zugenommen hat, ist das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Mitarbeitenden. Denn sie wissen, dass es jemanden gibt, an den sie sich wenden können.»