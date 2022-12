Kiesgewinnung ist in Kölliken eine langjährige und zähe Geschichte. Der Abbau Hardmatte befindet sich in der Endphase, im August 2022 ist Schluss. Auffüllung und Renaturierung stehen an. Der Blick ist nun auf das Schürlifeld gerichtet. Kölliker und Oberentfelder Gemeinderäte sowie Vertreter politischer Parteien liessen sich orientierten.