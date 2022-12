Kölliken Auto ab Vorplatz gestohlen Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag ein Auto ab einem Vorplatz in Kölliken gestohlen. Der Besitzer hatte es nicht abgeschlossen.

Der Besitzer meldete am Samstag, dass sein grauer Mitsubishi Pajero an der Risigasse in der Nacht gestohlen worden war. Wie sich herausstellte, hatte er sein Auto unverschlossen auf seinem Vorplatz parkiert.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen und bittet Personen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder zum Diebstahl machen können, sich bei der Mobilen Polizei (Tel. 062 886 88 88) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.