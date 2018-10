Gottesdienste – verboten. Theater – verboten. Kinovorstellungen, Konzerte, Tanz, Versammlungen, Feste – alles verboten. Besuche bei Grippekranken sind strengstens untersagt, wer krank ist, darf kein öffentliches Lokal betreten und hat den Umgang mit anderen zu meiden.

Die Schulen sind schon seit Wochen geschlossen. Verstorbene werden in aller Schnelle bestattet, im allerengsten Familienkreis. Wer sich nicht an diese Regeln hält, kann mit Busse von bis zu ungeheuren 5000 Franken oder Gefängnis bis zu drei Monate bestraft werden.

Es ist der Oktober 1918. Die Spanische Grippe erreicht nach einem ersten Aufflammen im Sommer ihren Höhepunkt. Nicht nur im Aargau, nicht nur in der Schweiz, in Europa. Sondern weltweit.

Die Reaktionen in der Bevölkerung reichen von panisch bis nachlässig. Das Wissen über Krankheiten ist gering, das Vertrauen in Wundheiler ist gross. Akademisch ausgebildete Ärzte haben einen schweren Stand.

Gerade erst hat sich ein gewisser Hygienestandard in hiesigen Spitälern durchgesetzt, doch die Sterberaten wegen Infektionen sind hoch, das Misstrauen ist gross. So legen sich etwa gut betuchte Aarauer für Operationen lieber in Badewannen und auf Küchentische, als auf den Schragen im Kantonsspital.

Gegen die Spanische Grippe gibt es keine wirksamen Mittel. Der Aargauer Regierungsrat verhängt wie schon im Sommer Versammlungsverbote, droht mit den vom Bundesrat beschlossenen, exorbitant hohen Bussen oder Arrest.

Die Behörden bitten ihre Einwohner in Flugblättern, das Versammlungsverbot einzuhalten, das Reisen mit der Eisenbahn zu vermeiden, kein ungekochtes Brunnen- oder Quellwasser zu trinken, die Wohnungen gut zu lüften und zu desinfizieren und ganz generell grösste Reinlichkeit walten zu lassen. Auch solle man das Grüssen doch bitte auf ein Runzeln der Augenbrauen oder eine leichte Neigung des Kopfes beschränken.

Die Nation gurgelt

Derweil versuchen die Leute, sich mit Hausmitteln die Grippe vom Hals zu halten. «Esst mehr Zwiebeln», steht in grossen Lettern in Inseraten, Mütter hängen ihren Kindern zerquetschte Knoblauchzehen in Stoffsäckchen um.

Und die Nation gurgelt und schnupft, schnieft und desinfiziert, mit Eukalyptusöl, Kampfer, Pfefferminz, streicht sich Salben in die Nase, zieht sich Masken ins Gesicht. Und man raucht und trinkt, das desinfiziert. Grog, Magenbitter, Rum, Glühwein, Cognac, Whisky, Wermuth, die Spirituosenhändler und Tabakverkäufer haben ihre helle Freude.

Es nützt alles nichts: Am 18. Oktober meldet die kantonale Krankenanstalt in Aarau, dass keine Grippekranken mehr aufgenommen werden können. Dies, obwohl schon Ende Juli eine amerikanische Sanitätsbaracke für Grippekranke angeschafft und im Park des Spitals aufgestellt worden war.

Der Aarauer Gemeinderat (heute Stadtrat) beschliesst, für Patienten ohne oder nur ungenügender Hauspflege im Zelglischulhaus ein Notspital mit 50 Betten einzurichten. Die Leitung wird Doktor Schmuziger übertragen, der das Notspital bereits tags darauf eröffnet.

Die Versorgung im Notspital kostet von 2 Franken pro Tag (für mittellose Personen oder Mitglieder kinderreicher Familien) bis zu 5 Franken (für Militärpatienten). In Lenzburg wird ein Notspital eingerichtet. In Gemeinden ohne Notspital, beispielsweise in Buchs, werden Anmelde-Coupons für Grippe-Kranke verteilt, die der Gemeindekanzlei gemeldet werden müssen, und die dann von Hauskrankenpflegen betreut werden.

Auch wenn die Grippe gnadenlos wütet – grosse Firmen wie Bally, Trüb oder Oehler melden Ausfälle von einem Drittel bis zu knapp einer Hälfte der Belegschaft –, erkennen viele den Ernst der Lage nicht.

Insbesondere die Jungen ignorieren das Tanzverbot sorglos. Und auch verschiedene Kirchgemeinden tun sich schwer, in diesen schweren Zeiten auf die Gottesdienste zu verzichten.

Zu Beginn der Oktober-Welle scheint es, als ob die Grippe den Bezirk Kulm verschonen würde. Doch auch hier erhöhen sich die Zahlen ab Mitte Oktober. «Vielleicht war allzugrosse Sorglosigkeit Schuld daran», steht im Rechenschaftsbericht des Regierungsrats 1918, «denn in jenem Zigarrenfabrikationsgebiet ging die Mär um, der Tabak schütze vor Ansteckung.» Im Krankenasyl Oberwynen- und Seetal in Menziken herrscht innert kürzester Zeit Platznot, die Patienten können nicht wie nötig gesondert behandelt werden.

Die Grippepatienten stecken andere Patienten, Besucher und Personal an. Aus Angst vor weiteren Ansteckungen wird das Asyl geschlossen.

Das sorgt für Ärger mit Gemeindebehörden, die sich nun selbst um erkrankte Bürger kümmern müssen. Und abgewiesene Besucher streuen Gerüchte, wonach ihre Angehörigen hinter verschlossenen Türen vernachlässigt würden.

Jeder vierte Aarauer im Bett

Anfang Dezember scheint die Grippe im Westaargau überstanden. Die Schulen gehen wieder auf, das Versammlungsverbot wird gelockert, das Notspital nach 55 Tagen geschlossen. Das Fazit: 281 Patienten, davon 226 Männer und 55 Frauen, 17 Tote.

Insgesamt zählt Aarau für die Grippemonate 2440 gemeldete Kranke – bei rund 10 000 Einwohnern. Im Bezirk Kulm erkranken allein im Oktober und November 1915 Personen, davon werden 148 im Krankenasyl in Menziken behandelt. Von den 1915 Erkrankten starben 38.

Die Zahl der effektiv Erkrankten dürfte aber überall höher liegen; viele leichte Fälle dürften nicht gemeldet worden sein, entweder um Arztkosten zu sparen, den Absonderungsmassnahmen zu entgehen oder um die Arbeitsstelle nicht zu verlieren. In den darauffolgenden Monaten und Jahren flammt die Grippe immer wieder auf, jedoch nie mehr so schlimm wie im Herbst 1918.

Quellen: Akten Gemeinderat Aarau aus dem Jahr 1918 / Protokollbücher Krankenasyl Oberwynen- und Seetal / Geschichte der Stadt Aarau 1978 / Geschichte des Kantons Aargau, Willi Gautschi, 1980