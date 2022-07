Knecht-Nachfolge Keine Lust auf Bundesbern: Nach Alex Hürzeler verzichtet auch Regierungsrat Markus Dieth auf die Kandidatur für den Ständerat Nach dem Verzicht von Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP) gibt auch Finanzdirektor Markus Dieth (Die Mitte) bekannt, dass er nicht Nachfolger von Hansjörg Knecht als Aargauer Ständerat werden will. Das sind seine Gründe.

Im Element: Regierungsrat und Finanzminister Markus Dieth will weiterhin in Aarau politisieren. Alexander Wagner

Die Mitte ist auf der Suche nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten für die Ständeratswahlen vom Oktober 2023. Man habe Gespräche geführt, spruchreif sei aber noch nichts, sagte Wahlkampfchef Andre Rotzetter letzte Woche. Bereits jetzt ist aber klar, dass ein prominenter Name nicht auf dem Wahlzettel stehen wird: Regierungsrat und Finanzdirektor Markus Dieth sagt auf Anfrage der AZ, er kandidiere nicht: «Für mich ist es nicht der richtige Zeitpunkt.»

Dieth wurde im Oktober 2016 im ersten Wahlgang als Nachfolger von Roland Brogli in den Regierungsrat gewählt. Er ist jetzt in seiner zweiten Amtszeit und hat in der Regierung noch einiges vor.

Wohn- und Wirtschaftsstandort und Steuerstrategie

Nachdem er sich als Finanzdirektor vor allem um die Sanierung der Staatskasse kümmerte, wolle er jetzt auch gestalten: Den Wohn- und Wirtschaftsstandort voranbringen etwa, auch die kantonale Steuerstrategie steht an. Für ein solches Amt entscheide man sich mit der Absicht, dieses über eine gewisse Zeit zu halten. Da er erst im sechsten Jahr sei, dürfe das noch etwas dauern.

«Mir gefällt es sehr im Regierungsrat, wir sind gut aufgestellt und ein fittes Team», so Dieth. Und: «Jetzt stehen viele Herausforderungen im Aargau an, die ich als Finanzdirektor mitgestalten will.»

Hansjörg Knecht (SVP) gab letzte Woche bekannt, dass er 2023 nach vier Jahren im Amt nicht mehr antritt bei den Ständeratswahlen. Bei der SVP haben neben Hürzeler auch schon Parteipräsident Andreas Glarner und Nationalrat Thomas Burgherr klar gemacht, dass sie nicht ins Stöckli wechseln wollen. Noch offen lassen Benjamin Giezendanner und Martina Bircher eine mögliche Kandidatur.