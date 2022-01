KMU-Barometer Auftragslage gut, aber Lieferketten und steigende Preise machen dem Gewerbe viel Bauchweh Gemäss jüngster Umfrage schätzt das Aargauer Gewerbe die Auftragslage erstaunlich gut ein, wobei es in einigen Branchen (Gastronomie, Events etc.) natürlich ganz anders aussieht. Die Befürchtung ist zudem gross, dass die Lieferengpässe anhalten.

Dem Baugewerbe läufts gut, doch steigende Beschaffungspreise, etwa für Stahl, Holz, Dämmplatten, bereiten Sorgen. Sandra Ardizzone / BAD

Jährlich zweimal macht der Aargauische Gewerbeverband (AGV) bei seinen Mitgliedsfirmen eine Umfrage. Die Neueste fand zwischen dem 17. November und dem 17. Dezember statt, also kurz bevor weitere Covid-Einschränkungen durch den Bundesrat beschlossen wurden. Laut Umfrage beurteilen die Firmen die aktuelle Auftragslage als gut, und damit besser als 2020 und im ersten Halbjahr 2021.

Im Vergleich zum Vorjahr wird sie nur als genügend eingestuft, aber auch als besser, als in den letzten drei Umfragen. Für 2022 wird eine gute Auftragslage erwartet. Auffällig sei die breite Streuung der Aussagen zwischen «sehr schlecht» und «sehr gut», wobei die Differenz innerhalb der gleichen Branche jeweils geringer ist, sagt AGV-Geschäftsleiter Urs Widmer.

Gewerbe fordert: Man muss sich von Quarantäne freitesten können

Urs Widmer, Geschäftsleiter des Aargauischen Gewerbeverbandes. Britta Gut

Insgesamt sei die Auftragslage aber angesichts von Covid-19 überraschend gut, so Widmer. Es zeige, dass sich das Gewerbe an die Situation anpassen konnte, wobei es natürlich weiterhin Covid-Gewinner und -Verlierer gibt.

Widmer glaubt zudem, dass die Umfrage nicht so gut herausgekommen wäre, wenn sie erst Anfang Januar stattgefunden hätte: «Für das Gewerbe sind die Krankheitsfälle beziehungsweise die Quarantäneregelung ein grosses Problem, auch wenn Letztere von zehn auf fünf Tage heruntergesetzt wurde. Wir fordern, dass man sich freitesten kann.»

Warum das? Wenn jemand Homeoffice mache, sei die Quarantäne kein Problem, räumt Widmer ein, aber: «Ein Maler, Spengler, Chauffeur, eine Schreinerin, Gipserin oder Logistikerin müssen vor Ort ein, damit ihre Betriebe und die Versorgung weiter funktionieren.»

Bei der Umfrage kam weiter heraus, dass die Bereitschaft für personelle Investitionen vorhanden ist. So sagen 21 Prozent der Befragten, neue Arbeitskräfte einzustellen. Auch die Absicht zur Bereitstellung neuer Ausbildungsplätze stimme positiv, resümiert Widmer. Rund 15 Prozent der Befragten stocken auf, 78 Prozent bieten unverändert Ausbildungsplätze an.

Bei den Lohnverhandlungen sehe es ebenfalls differenziert aus. Nebst vorgegebenen Erhöhungen aus GAV-Verträgen belassen laut Umfrage rund 41 Prozent die Löhne unverändert, 20 Prozent erhöhen die Gesamtlohnsumme um 0,5 Prozent.

Sieben von zehn glauben, dass Lieferengpässe in diesem Jahr bleiben

Grosse Sorgen bereiten dem Gewerbe die aufgrund von Corona durcheinander geratenen Lieferketten, darunter leiden 6 von 10 teilnehmenden Firmen. Dass sich der Knoten in den Beschaffungsengpässen löst, glauben nur wenige. 72 Prozent gehen davon aus, dass sie auch im 2022 von den Schwierigkeiten betroffen sind.

Probleme geben natürlich auch steigende Preise für Rohstoffe und dann auch für Produkte wie Dämmplatten. Widmer: «Ein Stahlbauer offeriert schon gar keine festen Preis mehr. Er kann nicht anders als tagesaktuelle Preise in Rechnung zu stellen.»

Warenlager werden aufgestockt, um überhaupt liefern zu können

In einer früheren Tätigkeit hat Widmer Gewerblern geraten, ihr Lager zu minimieren, um Kosten zu sparen. Just in time lautete die Parole. Das geht jetzt nicht mehr: «Wegen der zum Teil enorm langen Beschaffungszeiten stocken jetzt viele ihr Lager auch mit Dingen auf, bei denen sie nicht einmal sicher sind, ob sie sie verkaufen können, bloss um liefern und weiterhin arbeiten zu können.»

Im Visier bleibt der anhaltende Fachkräftemangel. Noch nicht als grosses Problem betrachtet werden die steigenden Energiekosten. Grosse Sorgen bereiten aber die Aussicht auf mögliche kommende Versorgungsengpässe, vorab beim Strom. Widmer: «Das muss unbedingt vermieden werden, genauso wie wir dafür kämpfen werden, dass die grösste Sorge des Gewerbes, nämlich zu viele Bürokratievorschriften, endlich angegangen werden.»