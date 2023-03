Klostergeschichte Wenn Kulturgüter politisch werden: In den 1950er-Jahren tauschten Kanton Aargau und Kloster Muri-Gries rund 5000 Objekte aus 1841 hob der Kanton alle Klöster im Aargau auf – 1956 trafen sich der Regierungsrat und der Abt des Klosters Muri-Gries, um über den Austausch von Kulturgütern zu verhandeln. Es ging um Bilder, Bücher und die Fragen: Wer hat Anrecht auf die geschichtsträchtigen Güter? Was gehört dem Staat? Was dem Kloster?

Es war ein denkwürdiges Treffen am 30. Januar 1956. Der Aargauer Landammann Paul Hausherr empfing im Regierungsgebäude Abt Stephan Kauf von Muri-Gries, der aus dem Südtirol nach Aarau gereist war. Nachdem der Kanton Aargau 1841 alle Klöster aufgehoben hatte, war der Konvent aus Muri nach Zwischenstation in Sarnen im Südtiroler Gries bei Bozen ansässig.

Das Treffen in Aarau war ein «historisches Ereignis», wie ein Protokoll festhält: nach 115 Jahren die erste offizielle Zusammenkunft eines Regierungsrats und des Abts von Muri-Gries. Haupttraktandum war der Austausch von Kulturgütern – von Bildern, Büchern und Archivalien. Diese waren nämlich bei der in Eile vollzogenen Aufhebung im 19. Jahrhundert buchstäblich durcheinandergeraten.

Ein solcher Tausch von Objekten war hochpolitisch – und die diskutierten Fragen erinnern auch an heutige Debatten um Kulturgut: Wer hatte Anrecht auf die geschichtsträchtigen Güter? Was gehörte dem Staat? Was dem Kloster? Wer hat die sichereren Aufbewahrungsorte?

Wertvolle Objekte in Sarnen

Bis zu jenem Januartag 1956 hatten die Verhandlungen bereits Jahre gedauert. Die Katholisch-Konservativen Partei hatte 1947 den Austausch von Kulturgütern angeregt, worauf sich ab 1950 langfädige Debatten entspannten. Ebenfalls Teil der Verhandlungsmasse waren mittelalterliche Handschriften, der eigentliche heimliche Trumpf des Konvents.

Denn der Kanton war durchaus interessiert an einigen dieser Schriften. Sie lagerten zu einem grossen Teil in Sarnen, wohin die Benediktiner nach der Flucht aus Muri viele ihrer wertvollsten Güter gebracht hatten. Hier leiteten sie die Kantonsschule Obwalden.

Streit um das «Agnesbüchlein»

Eines der kleinsten Objekte war ein 200-seitiges Büchlein von etwa halbem Postkartenformat. Im 19. Jahrhundert hatte es bei Mittelalterforschern einiges Aufsehen erregt: Es sei das Gebetbuch der Habsburgerin Agnes von Ungarn gewesen, die im 14. Jahrhundert im Kloster Königsfelden residierte. Sarnen erlebte wegen dieses Büchleins einen regelrechten Forschungstourismus.

Das Agnesbüchlein aus dem Sarner Benediktinerkollegium löste beim Kulturgütertausch zwischen Kloster Muri und Kanton in den 1950er-Jahren heftige Debatten aus. Bild: E-Codices/Sarnen, Benediktinerkollegium

Doch bald schon zweifelten Spezialisten die Herkunft an: Das Büchlein aus dem 12. Jahrhundert war zwar wohl für eine Frau geschrieben worden und ist ein wichtiger Zeuge für alte deutsche Texte. Verifizierbare Hinweise auf Agnes jedoch fehlten. Dennoch blieb der noble Ruf an ihm hängen, es wurde häufig als «Agnesbüchlein» bezeichnet und unter diesem Titel in Königsfelden gar ausgestellt.

Aargauer Kantonsbibliothekar wollte Büchlein unbedingt

Und so ist es wenig erstaunlich, dass der Aargauer Kantonsbibliothekar beim Kulturgütertausch in den 1950er-Jahren auf dieses Objekt schielte. Die Argumentation: Der Kanton sei «aus Pietätsgründen» den Habsburgern verpflichtet. Und dieses Objekt gehöre also in die kantonale Sammlung.

Doch der Abt und der Sarner Bibliothekar Pater Rupert Amschwand, der an diesem 30. Januar ebenfalls im Regierungsgebäude Aarau anwesend war, verwehrte sich dieser Forderung. Die Bedeutung der eigenen klösterlichen Bibliothek wurde gar heruntergespielt.

Man solle hier die an sich schon «nicht bedeutende» Sarner Bibliothek nicht noch ihrer schönen Stücke berauben. Diese Selbstabwertung war pure Verhandlungstaktik. Und erfolgreich: Das Büchlein blieb in Sarnen, zusammen mit etwa 120 weiteren mittelalterlichen Bänden.

Abschluss der Verhandlungen nach 130 Jahren

Abt Stefan Kauf (Mitte) und Mitbrüder bei der Eröffnung des Hospizes in Muri 1960. In diesem Jahr fand der heftig diskutierte Kulturgütertausch zwischen dem Kloster Muri-Gries und dem Kanton Aargau ein Ende. Bild: Stiftsarchiv Muri-Gries, Sarnen

Die Verhandlungen wurden dann erst im Jahr 1960 abgeschlossen. 5000 Objekte hatten bis zu diesem Zeitpunkt die Hand gewechselt. Heute liegen im Staatsarchiv Aargau gebundene Akten, die ein altes Signaturschild aus dem Stiftsarchiv Muri-Gries tragen und eine Nummer, die bei der neuen Erschliessung in Aarau angefügt wurde. Umgekehrt gibt es im Klosterarchiv heute Akten, die bis in die 1950er-Jahre im Staatsarchiv Aargau aufbewahrt wurden.