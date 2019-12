Kloster Muri ist fast 1000 Jahre alt: Ein Jahrtausend im Blick

Grosses Ziel ist das Jahr 2027. Dann jährt sich zum 1000. Mal die legendenhafte Gründung des Klosters Muri. Schon weit über 1000 Seiten Forschungsresultate zur Geschichte des Klosters sind aber in den letzten fünf Jahren erschienen. Eine reiche Ernte, die zahlreiche Lücken schliesst.

Mitte November sind in Muri die neuesten Publikationen zur Geschichte des Klosters vorgestellt worden. Die gewichtige Dissertation von Annina Sandmeier-Walt zu den Erinnerungskulturen an die Klosteraufhebung 1841, eine zweite Arbeit von Nina Caprez zum Kloster Muri-Gries nach dem Ersten Weltkrieg sowie eine kleine Schrift zum für das Freiamt so wichtigen Katakombenheiligen Leontius von Urs Amacher. Anlass für eine erste Rückschau auf die Anstrengungen der Stiftung Geschichte Kloster Muri, im Hinblick auf das Jubiläum der Gründung, die Klostergeschichte neu aufzuarbeiten.

Mehr als ein Stück Aargauer Geschichte

Die Klostergeschichte von Muri ist weit mehr als lokale oder regionale Geschichte, nicht nur wegen der nationalen, gar internationalen Aufmerksamkeit rund um die Aufhebung am Gründungsstandort im Jahr 1841. Die Bedeutung des Aargauer Klosterstreits für die Entstehung der modernen Schweiz ist andernorts umfassend gewürdigt worden.

Die grossen Benediktinerklöster der Schweiz haben aber über Jahrhunderte hinweg immer überregionale Ausstrahlung gehabt, sei es über ihre weitläufigen Besitztümer, sei es über die Herkunft ihrer Konventualen. Muri hat dabei vor allem in der Zeit der Klosterreform im 17. Jahrhundert und als Fürstabtei im 18. Jahrhundert eine grosse Bedeutung gehabt.

Die Innerschweiz und vor allem Luzern waren lange wichtige Rekrutierungsbasis. Und mit der Übernahme des Gymnasiums in Sarnen Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Murenser Teil der Obwaldner Geschichte.

Am Anfang waren die Habsburger

Mit der mustergültigen Neuedition der «Acta Murensia» und der Genealogie der Frühhabsburger sind die Grundlagen für die Entstehungsgeschichte des Klosters im Jahr 2012 neu justiert worden. Die jahrhundertealten Diskussionen um die Gründung und um die frühen Habsburger sind damit ausreichend dokumentiert und gewürdigt. Eine wertvolle Ergänzung dazu ist die Arbeit von Bettina Schöller «Zeiten der Erinnerung» (2018).

Sie arbeitet darin den Bezug des Klosters zu ihrer Stifterfamilie über die Erinnerungskultur auf und zeigt, wie zu verschiedenen Zeiten den Habsburgern unterschiedliche Bedeutungen für die eigene Geschichte und Legitimation zugemessen worden sind. Zwei kleine Schriften von 2015 ergänzen diesen Überblick, die Untersuchungen von Dunja Pfister zum Übergang des Klosters in den Herrschaftsbereich der Eidgenossen 1415 sowie von Franziska Jahr zu den mittelalterlichen Stiftergräbern.

Dabei hat sich gezeigt, dass bei der Öffnung der Gräber im Jahr 1953 die Überlieferung der «Acta Murensia» quasi Pate gestanden ist bei der Interpretation der Befunde.

Der Prachtbau aus dem Ende des 18. Jahrhunderts

Bis heute wird Muri nicht nur durch die achteckige Klosterkirche des Plazidus Zurlauben aus dem Ende des 17. Jahrhunderts dominiert, sondern vor allem durch den 100 Jahre später errichteten Klosterneubau, der erst noch nur zur Hälfte fertig gebaut worden ist.

Stellen wir uns vor, der Bau wäre nicht durch die Helvetische Revolution gestoppt worden und das Bauvolumen wäre heute doppelt so gross. Pascal Pauli hat in seiner Dissertation «Klosterökonomie, Aufklärung und ‹Parade-Gabäude›» die Entstehung des Neubaus detailliert nachgezeichnet.

Der Neubau in Muri ist vergleichsweise spät entstanden und fiel bereits in die Zeit der Aufklärung und der aufkommenden Klosterkritik, Kaiser Joseph II. hob bereits in den 1770er-Jahren zahlreiche Klöster auf.

Pauli untersucht insbesondere die ökonomischen Grundlagen, die den Bau überhaupt möglich gemacht haben. Der abrupte Baustopp in der Revolutionszeit und schliesslich die Aufhebung des Klosters in Muri 1841 führten zu jahrzehntelangen Diskussionen um die Verwendung des damals weitaus grössten Bauwerks des Aargaus, verstärkt noch durch den Grossbrand im Jahr 1889, der die aargauische Brandversicherung fast in den Konkurs trieb.

Ein vitaler Konvent

Die lange Leidensgeschichte des Klostergebäudes ist nicht zuletzt auch Teil des schwierigen Verhältnisses des Freiamts zum liberalen Kanton Aargau, das bis weit ins 20. Jahrhundert hineinwirkte. Letztlich hat erst die Aufhebung der konfessionellen Ausnahmeartikel auf eidgenössischer Ebene im Jahr 1973 die tief aus dem 19. Jahrhundert stammenden kulturkämpferischen Gräben definitiv zuschütten können. Gar erst 1976 hat der Grosse Rat des Kantons Aargau die Bezirksschule Muri aus kantonaler Hoheit entlassen.

Das Kloster war in dieser Zeit ein vitaler Konvent mit seinem Hauptstandort in Bozen-Gries und seinem Schweizer Standort in Sarnen, wo das Kloster mit der Führung des Gymnasiums bis in die 1970er-Jahre einen zentralen Aufgabenschwerpunkt hatte.

Zwei kleine Publikationen werfen Schlaglichter auf diese Zeit: Das Porträt des bedeutenden Abts Bernard Kälin, der 1947 von Papst Pius XII. zum Abtprimas des Benediktinerordens gewählt wurde (Martina Roder), und die Arbeit von Lukas Zurfluh über den Neubau der Kirche St.Martin in Sarnen zu Beginn der 1960er-Jahre. Ein architektonisch wegweisender Bau, der heute mehr Denkmal als Kirche ist und für den die künftige Nutzung noch ungewiss ist.

1841 als Schicksalsjahr für das Kloster

Im Fokus der Geschichtsschreibung über das Kloster steht immer wieder die Aufhebung. Mit dem auf Antrag von Augustin Keller vom Grossen Rat des Kantons Aargau im Januar 1841 gefällten Entscheid, die Klöster im Aargau aufzuheben, wurde mehr als nur eine nationale Krise ausgelöst. Letztlich war der Klosterstreit Teil der interkonfessionellen Zuspitzung, die zu den Freischarenzügen und zum Sonderbund führte mit dem wegweisenden Ende der Bundesverfassung von 1848.

Annina Sandmeier-Walt hat bereits 2016 mit einer kleinen Schrift zum visuellen Erbe des Klosterstreits Einblick in ihre Forschungen geben können. Nun hat sie mit ihrer Dissertation umfangreich nachgedoppelt. Sie untersucht darin nicht die Aufhebung an sich, darüber gibt es aus mehr als 150 Jahren Tausende von Seiten kontroverser Literatur. Sie beleuchtet vielmehr ausführlich die Rezeption und die Erinnerung an dieses einschneidende Ereignis.

Dabei geht sie auf die kontrovers geführte Publizistik ein, untersucht dann vor allem aber die spezifischen Erinnerungskulturen auf nationaler, kantonaler und regionaler Ebene, die sich nicht überraschend stark unterscheiden.

Viele Zeiten überlebt

Der radikal-liberale Staat hatte einen anderen Blick auf diese Ereignisse als die lang katholisch-konservativ geprägte Region des oberen Freiamts. Ein besonderes Kapitel widmet die Autorin dem Erinnern im Kloster selbst, das unmittelbar mit dem Wegzug nach Sarnen und Gries beginnt und vor allem Niederschlag in der innerklösterlichen Geschichtsschreibung gefunden hat.

Der heutige Hauptstandort des Klosters in Bozen-Gries ist Stichwort für eine weitere, umfangreiche Arbeit, die Dissertation von Nina Caprez zur Situation in Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg. Dabei kann sie aufzeigen, wie der Übergang des Südtirols an Italien 1918 das Kloster erschütterte, einerseits wirtschaftlich, andrerseits in seiner grundsätzlichen Existenz. Eine Rückkehr in die Schweiz wurde diskutiert.

Das Kloster, das zu dieser Zeit ein grosser Konvent war, hat diese Zeit und auch den nachfolgenden Faschismus überlebt und besteht bis heute. Die Herausforderungen heute liegen allerdings ganz woanders: Die Säkularisierung der Gesellschaft und die Überalterung der Konvente stellen die monastische Lebensform zumindest in Mitteleuropa grundsätzlich in Frage.

Noch viel Potenzial für die Zukunft

Auch wenn mit den hier besprochenen Werken viele Aspekte der Murenser Geschichte neu ausgeleuchtet worden sind, im Hinblick auf das Jahr 2027 sind noch einige Themenfelder wenig bearbeitet. So fehlen nach wie vor wichtige Grundlagen zur Wirtschaftsgeschichte des Klosters aus unterschiedlichen Epochen. Wünschenswert wären vertieftere Auswertungen zur Herkunft der Konventualen.

Mit dem mittlerweile digital zugänglichen Professbuch wäre eine gute Ausgangslage vorhanden. Aber auch die Entwicklung des Klosters an den Standorten Sarnen und Gries in neuerer Zeit bis heute wäre mit Sicherheit lohnenswert.

Aber 1000 Jahre sind nicht genug, die Geschichtsschreibung wird auch danach fortschreiten. Und mit der schon heute umfangreichen Mediawiki-Seite (www.muri-gries.ch/mediawiki) ist auch eine ausgezeichnete Grundlage zur Fortschreibung vorhanden.