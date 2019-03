Anfang März hat die Klinik Villa im Park einen Brief vom Departement Gesundheit und Soziales erhalten. Der Kanton teilte der Klinikleitung seine Absicht mit, ihr künftig keinen Leistungsauftrag mehr zu erteilen (AZ von gestern). Das Gesundheitsdepartement bezog sich dabei auf eine Analyse der Patientenströme aus dem Jahr 2017 und argumentierte, der Anteil an den Behandlungsfällen der gesamten Aargauer Bevölkerung läge in sämtlichen Leistungsgruppen unter fünf Prozent. Der Kanton erachte aus diesem Grund die Klinik «als nicht notwendig zur Angebotssicherung».

Dino Cauzza ist CEO des Swiss Medical Networks, zu dem die Privatklinik gehört. In der AZ von gestern liess er sich zitieren, dass Bauarbeiten zu «einem vorübergehenden Rückgang der medizinischen Aktivität» geführt hätten. Dass die Verwaltung statistische Mindestwerte hervorhebe, ohne den speziellen Zeitraum zu berücksichtigen, sei «inakzeptabel». Cauzza führte aus, man stehe in Kontakt mit dem Kanton, er sei zuversichtlich, «dass eine Lösung im Dialog gefunden werden kann».

Fallzahlen müssen steigen

Wie nun das Departement Gesundheit und Soziales und die Privatklinik übereinstimmend mitteilen, wurde diese Lösung bereits gefunden. Die Klinik Villa im Park schreibt in einem Communiqué, die Vertreter hätten sich am Montag getroffen, und das Gespräch sei «äusserst konstruktiv» verlaufen. Die «kritischen Punkte, insbesondere die zu tiefen Fallzahlen», hätten geklärt werden können. Das Gesundheitsdepartement sei bereit gewesen, «die Fokussierung der Klinik auf Geburtshilfe und Orthopädie weiterhin zu unterstützen».