Heute Donnerstagabend lädt Birdlife Aargau Unternehmer und Entscheidungsträger aus der Region auf Schloss Böttstein ein. Unterstützung erhielt Birdlife vom Wirtschaftsforum Zurzibiet, dem Gemeindeverband Zurzibiet Regio und der Bad Zurzach Tourismus AG, die ihre Mitglieder anschrieben. Mit Erfolg: Über 70 Anmeldungen gingen ein. Ohnehin erfuhr das Naturzentrum viel Unterstützung. Gemeinden leisten genauso finanzielle Beiträge wie der Kanton aus dem Swisslos-Fonds und zahlreiche der 15 000 Aargauer Birdlife-Mitglieder. «Wir sind mit unserem Projekt überall auf offene Ohren gestossen», sagt Kathrin Hochuli. Das Ziel des Naturzentrums: informieren und sensibilisieren. Derzeit wird die Ausstellung zur Geschichte und Entwicklung des Klingnauer Stausees sowie den Lebensräumen und dem Vogelzug ausgearbeitet.

Eröffnung frühestens Ende 2018

Das potenzielle Publikum ist gross, 100 000 Besucher zieht der Klingnauer Stausee jährlich an. Birdlife konnte sich ein Grundstück sichern, das direkt am Uferweg liegt. Die Pläne des verantwortlichen Architekten sind schon weit fortgeschritten. Diese sehen einen Holzrahmenbau vor, der an das bestehende Gebäude anschliesst. Neben den beiden Ausstellungsräumen ist ein Schulungsraum geplant, der insbesondere von Klassen benutzt werden kann. Draussen sollen in Zusammenarbeit mit dem Kanton neben einem Rundweg auch zwei Teiche entstehen, wovon einer so gestaltet ist, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst nahe ans Wasser kommen, um auch die kleinsten Lebewesen betrachten zu können. Dazu kommt eine Brutwand für den seltenen Eisvogel, der aus einer Holzhütte beobachtet werden kann.

Das Baugesuch liegt noch bis zum 7. November auf. Läuft mit der Baubewilligung alles nach Plan, soll der Spatenstich im Januar erfolgen. Ursprünglich war die Eröffnung für Herbst 2018 geplant. Inzwischen hat sich der Termin nach hinten verschoben, das Naturzentrum wird frühestens Ende 2018 eröffnet.