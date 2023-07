Klingnau Gefahr der Überschwemmung: Stadt will Biberdamm im Binnenkanal entfernen lassen Die Stadt Klingnau hat beim Kanton eine Bewilligung zur Entfernung eines Biberdamms im Binnenkanal beantragt. Dies aus Sorge um den Grundwasserspiegel, der durch Stauungen weiter ansteigen könnte. Ob der Kanton die Bewilligung erteilen wird, ist noch offen.

Der Biber verliert wohl einen Damm in Klingnau. Symbolbild: Nicolas Baiker

Seit vielen Jahren breitet sich der Biber kontinuierlich in der Schweiz und auch im Kanton Aargau aus. Im Sommer 2020 hiess es, dass gegen 350 Biber im Aargau leben dürften. Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass sich das Tier nun auch in Beinwil im Freiamt zuhause fühlt. In einem Bachlauf hat der Biber erste Bäume gefällt und bereits einen Damm gebaut.

Jetzt gibt es eine neue Geschichte rund um das Nagetier, diesmal aus dem Zurzibiet: Klingnau will in seinem Binnenkanal keine Biber, die sich dort langfristig einrichten. Deshalb hat die Stadt die Bewilligung zur Entfernung von Biberdämmen beantragt, wie das Newsportal «ArgoviaToday» schreibt. Der Grund: Im schlimmsten Fall dringe Grundwasser in die Keller bei Liegenschaften in den Gebieten Grie und Machme ein, sagt Martin Geiger, Leiter Abteilung Bau der Stadt Klingnau.

Im Amtsblatt wurde dieser Antrag der Stadt Klingnau veröffentlicht.

Entfernung für Biber nicht drastisch

Weil Kellerflutungen und Überschwemmungen verhindert werden sollen, müssen jetzt wohl die Biber in den sauren Apfel beissen und ihren Damm abgeben. Erwin Osterwalder, Bereichsleiter Jagd bei der Sektion Jagd und Fischerei des Kantons Aargau, sagt, es dürfe sich bei besagtem DAmm nicht um das Zuhause des Bibers handeln. Sondern nur um einen «Fressdamm». Das sei beim Binnenkanal der Fall. Den habe der Biber gebaut, um sich Zugang zu Nahrung zu sichern. Neben dem Kanal liegt ein Maisfeld, das durch den Damm erschlossen worden ist.

Für den Biber wäre die Entfernung des Damms also nicht drastisch. Der Biber wäre auch lebensfähig, wenn es diesen Damm nicht mehr gebe, sagt Osterwalder gegenüber «ArgoviaToday». Das Tier wohne im angrenzenden Naturschutzgebiet und habe dort seinen Bau. Trotzdem sei eine individuelle und gründliche Prüfung des Gesuches wichtig, weil der Biber geschützt sei, sagt Osterwalder. Aber genau so wichtig ist es, dass man Dämme entfernt, gerade wenn öffentliches Interesse tangiert wird.

Bewilligung ist noch nicht definitiv

Dass Biberdämme entfernt werden müssen, komme grundsätzlich eher selten vor, sagt er weiter. Meistens werde ein bis zwei Mal im Jahr der Antrag auf Bewilligung gestellt. Wegen den vielen Flüssen und dem Wasserschloss könne es wieder Reibungen zwischen dem Biber und dem Mensch kommen, erklärt Osterwalder.

Solch eine Tangierung dürfte auch im Fall von Klingnau und der Überschwemmungsgefahr vorliegen. Definitiv über eine Bewilligung entschieden wird aber erst nach Ablauf der Frist. Einwendungen gegen das Gesuch können nämlich noch bis zum 22. August beim entsprechenden kantonalen Departement eingereicht werden. (cri)