Klimawende Zehnder Gruppe gibt an, ihren CO2-Ausstoss in einem Jahr um 27 Prozent reduziert zu haben Nach einem ersten Zwischenbericht im Herbst 2022 veröffentlicht der Hersteller von Heiz- und Lüftungssystemen Zehnder aus Gränichen zum ersten Mal einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht.

Zehnder stellt Heizungen und Lüftungssysteme her. Bild: Christian Beutler

Die Zehnder Gruppe will zeigen, dass sie es mit dem Klimawandel ernst meint, indem sie ein halbes Jahr vor der rechtskräftigen Berichtspflicht einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Ab Januar 2024 müssen alle grösseren Unternehmen der Schweiz einen Bericht zu ihrer ökologischen und ökonomischen Verantwortung veröffentlichen. Das schreibt der indirekte Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative vor, die im Jahr 2020 vom Volk abgelehnt wurde.

Die Zehnder Gruppe veröffentlicht ihren Nachhaltigkeitsbericht schon jetzt. Die Hauptaussage des Unternehmens ist eine Reduktion des CO 2 -Ausstosses von rund 27 Prozent. Die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks gelang vor allem durch den Wechsel auf Strom aus regenerativen Energiequellen sowie die Erzeugung von Energie aus eigenen Photovoltaikanlagen. Tatsächlich wurde im September 2022 eine Anlage am Standort in Gränichen eingeweiht, die 15 Prozent des Jahresverbrauchs des Produktionswerkes abdeckt.

Photovoltaik-Anlage der Zehnder Group in Gränichen im September 2022. Bild: zvg

Fast 5 Millionen CO 2 -Ausstoss durch Verwendung von Zehnder-Produkte

Diese Verringerung betrifft allerdings nur den Ausstoss, der direkt durch die wirtschaftliche Tätigkeit verursacht oder deren Energieverbrauch generiert wird. Vielfach vernachlässigt werden die Treibhausgasemissionen, die entlang der Wertschöpfungskette und beim Gebrauch der verkauften Produkte entstehen. Zehnder will dabei mit gutem Vorbild vorangehen und gibt zum ersten Mal Einsicht in die Ausstossmengen: Im Jahr 2022 hat Zehnder die Produktion von 4’917’348 Tonnen CO2-Äquivalente zu verantworten. Das zeigt, dass diese Zahl oft um ein Vielfaches höher ausfällt als jene der direkten Emissionen, die im Jahr 2022 bloss 23’373 Tonnen betrug (im Jahr 2021 32’125).

Ein Grossteil der Emissionen entlang der Wertschöpfungskette,

87,52 Prozent nämlich, stammt aus der Verwendung der verkauften Lüftungs- und Heizungssysteme. Im Nachhaltigkeitsbericht wird jedoch hervorgehoben, dass die Lüftungssysteme über Wärmerückgewinnungslösungen verfügen, die «erhebliche Mengen» an Heizenergie einsparen - und diese seien nicht berücksichtigt worden. Ein wissenschaftliches Institut soll analysieren, wie viel diese Einsparungen ausmachen.

Keine Frau in der Geschäftsleitung

Der Bericht liefert auch Zahlen zu den Bemühungen Zehnders im Bereich Gleichstellung, Sicherheit und Menschenrechte. Die Medienmitteilung zeigt sich da diskreter und spricht vor allem die neuen Zertifizierungen einiger Werke im Bereich Arbeitssicherheit an. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass nach wie vor keine Frau in der Geschäftsleitung tätig ist. Knapp ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrat ist weiblich, und drei Viertel der gesamten Belegschaft ist männlich.

Im Bereich Menschenrechte verpflichtet sich Zehnder, auf «freiwilliger Basis und ohne begründeten Verdacht auf Kinderarbeit» im Jahr 2023 mit dem Aufbau eines Risikomanagementsystems für die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht zu beginnen. Auch will Zehnder strenger überprüfen, dass keine Konfliktmineralien zur Herstellung ihrer Produkte verwendet werden. Dies, obwohl die Gruppe «unter den Schwellenwerten für Konfliktmineralien liege». Auch soll die Verwendung der Metalle Seltener Erden weiter reduziert werden.