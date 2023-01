Klimapolitik Klimaverantwortung in der Verfassung: Kommission speckt den Paragrafen ab Schlechte Nachrichten für die Linken, die sich den Verfassungsartikel detaillierter wünschten: Die Mehrheit der vorberatenden Kommission möchte einen schlanken Klimaparagrafen und schlägt eine gestraffte Fassung vor.

Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wettingen bereiten ein Transparent für einen nationalen Klimastreik vor. (Fotografiert am 10. Januar 2019.) Sandra Ardizzone

In der Aargauer Verfassung soll in Zukunft stehen, dass sich Kanton und Gemeinden für die Begrenzung des Klimawandels und für die Anpassung an dessen Auswirkungen einsetzen. Der Grosse Rat hat im Herbst 2021 eine entsprechende parlamentarische Initiative überwiesen, im letzten Sommer war der Klimaparagraf in der Vernehmlassung.

Bevor sich der Grosse Rat demnächst das zweite Mal mit dem Verfassungszusatz beschäftigt, hat sich nun die Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) darüber gebeugt. Und, wie schon im Grossen Rat und in der Vernehmlassung, war er auch dort umstritten, wie die Kommission am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt. Eine Mehrheit stimmt dem Klimaparagrafen in der Verfassung zu, schlägt aber eine kürzere, vereinfachte Fassung vor.

Gestraffte Fassung von der Kommission

Eine Minderheit wiederum möchte den Artikel ablehnen, die Anliegen seien bereits durch das Bundesrecht und den Umweltschutz-Paragrafen in der Aargauer Verfassung sichergestellt. Andere hingegen verlangen als Variante, dass Kanton und Gemeinden im Klimaparagrafen konkret dazu aufgefordert werden, ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Kanton und Gemeinden sollen zudem verpflichtet werden, geeignete Massnahmen umzusetzen, um die Treibhausgasemissionen bis spätestens 2040 bis zur Klimaneutralität zu reduzieren.

Das geht der UBV-Kommission zu weit. Die Kommissionsmitglieder seien vorwiegend der Auffassung, dass die in der Initiative vorgeschlagene Formulierung zu detailliert sei. So sei die Aufzählung von konkreten Handlungsfeldern und Gebieten, in denen Kanton und Gemeinden tätig werden sollen, in der Verfassung nicht stufengerecht. «Die Kommission schlägt deshalb dem Grossen Rat eine gestraffte Fassung des Klimaparagrafen vor», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

SVP und EDU ganz dagegen

Im Grossen Rat stimmten dem Klimaartikel im Herbst 2021 69 Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu, für die Überweisung waren 60 Stimmen nötig. In der Anhörung stellten sich SVP und EDU gegen den Verfassungszusatz, FDP und Mitte wollen ihn – wie jetzt die UBV-Kommission – schlank halten. Schlecht ankommen dürfte die Kommissionshaltung bei den Grünen, denen der Vorschlag schon in der Vernehmlassung zu wenig weit gegangen ist, sowie bei der SP, die sich konkretere Ziele wünscht.

Der Klimaartikel geht auf eine parlamentarische Initiative von Grossrätinnen und Grossräten der Grünen, der GLP, EVP, SP und Mitte zurück. Im Kanton Zürich wurde ein solcher Verfassungszusatz im Mai letzten Jahres von zwei Dritteln der Stimmenden an der Urne angenommen.