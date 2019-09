Der Kanton Aargau will den Klimaschutz ernst nehmen. Das Thema wird als Entwicklungsschwerpunkt in den Aufgaben- und Finanzplan aufgenommen, die Regierung erarbeitet einen Massnahmenplan. Das hat eine deutliche Mehrheit des Grossen Rats beschlossen. Ausser die SVP und die EDU haben alle Fraktionen dem Vorstoss der Grünliberalen und zwei Postulaten von SP und CVP und EVP-BDP zugestimmt.