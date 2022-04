Klimabewegung Streit um Logo: Rivella prüft Klage gegen Umweltschützer – derweil gehen die Blockaden von Autobahnen weiter Das Logo der neuen Umweltschutzbewegung «Renovate Switzerland» erinnert stark an das von Rivella. Nun klärt der Getränkehersteller ab, ob seine Markenrechte verletzt wurden. Unterdessen gehen die Klimaproteste auch auf Deutschweizer Autobahnen weiter.

Klima-Aktivisten blockierten kurzzeitig Autobahnausfahrt in Bern. Keystone

Vergangene Woche hatten die Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland die Autobahn bei Lausanne und die Mont-Blanc-Brücke in Genf besetzt. Nun erreicht die Protestaktion die Deutschschweiz: Aktivistinnen und Aktivisten blockierten am Dienstag die Ausfahrt Wankdorf der Autobahn in Richtung Bern, wie Renovate auf ihrer Webseite mitteilt.

Die Berner Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage einen Einsatz. Insgesamt sind zwölf Aktivisten beteiligt gewesen, davon klebten sich sechs auf die Fahrbahn, wie eine Polizeisprecherin sagte. Alle zwölf wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Die Aktion führte kurzzeitig zu Rückstau im Morgenverkehr. Die Polizei löste die Blockade jedoch rasch auf und entfernte die Personen von der Fahrbahn.

Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland blockierten am Dienstagmorgen eine Autobahnausfahrt in Bern. Keystone

Mit den Blockaden an verschiedenen Orten wollen Renovate ein Zeichen setzen. Die Umweltschützer sind davon überzeugt, dass die CO2-Belastung durch den Verkehr die Erde zerstört. Da sie noch keine Antwort vom Bundesrat erhalten habe, sehen es die Aktivisten als ihre Pflicht, weiterhin zu protestieren, schreibt Renovate.

Die Klimaaktivisten fordern, dass die Regierung ihre Verantwortung wahrnehme und die Energie- und Klimakrise, die das Land bedroht, entschlossen anpacke.

Streit um Logo – Ärger mit Rivella

Bei ihren Auftritten spannen die Demonstrierenden jeweils mehrere Banner über die Autobahn. Grossflächig zeigen sie das Logo von Renovate Switzerland. Das Spezielle und das Problematische: Die Schrift und der rote Hintergrund erinnern stark an das Logo von Rivella.

Das Markenlogo von Rivella Rot. Keystone

Der Rothrister Getränkehersteller sieht dies genauso. Auf Anfrage der Redaktion teilt Rivella mit:

«Der visuelle Auftritt der Aktivisten erinnert stark an das Markenlogo von Rivella Rot. Wir prüfen rechtliche Schritte.»

Rivella stehe in keinerlei Verbindung mit der Widerstandskampagne «Renovate Switzerland» und habe auch mit der Autobahn-Blockierungsaktion nichts zu tun, sagt Unternehmenssprecherin Monika Christener.

Ist die Ähnlichkeit des Logos mit Rivella blosser Zufall? Dazu gibt sich der französisch sprechende Sprecher ahnungslos. Tatsache ist: Rivella figuriert im Ranking der beliebtesten Schweizer Marken schon lange in den Top Ten.