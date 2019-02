«Herr Knecht, auf die Frage, ob Sie die Klimakrise als existenzielles Problem der Menschheit betrachten, haben Sie vorhin mit Ja geantwortet.» Das Mikrofon in der Hand der jungen Frau zittert leicht, und doch steht die Schülerin vor den rund hundert Besuchern des Klimastreik-Podiums und spricht mit ruhiger Stimme mit SVP-Nationalrat Hansjörg Knecht. Sie greift nach ihrem Smartphone, auf der Rückseite ist ein Sticker aufgeklebt: «Climatestrike.ch» steht in fetten, weissen Buchstaben darauf. «Ich möchte Ihnen gerne etwas aus dem Parteiprogramm der SVP vorlesen», fährt sie fort und scrollt auf ihrem Smartphone weiter. «Unserer Umwelt geht es gut. Seit Beginn der Industrialisierung war das Ausmass von Schadstoffen und Emissionen noch nie so gering wie heute, noch nie waren unsere Flüsse und Seen so sauber.» Die Schülerin wird vom Applaus und den Zurufen ihrer Mitschüler schon bald übertönt. Trotzdem liest sie den Abschnitt zu Ende. Ihre Mitschüler filmen sie für Snapchat, Facebook oder Instagram. Auf vielen Smartphones klebt derselbe Sticker. Die Stimme der jungen Frau wird lauter. «Finden Sie das nicht etwas widersprüchlich, Herr Knecht?»

Anreize oder Verbote?

Die Schülerin setzt sich auf ihren Platz in der hintersten Reihe des Mühlebergsaals im Naturama zurück. Auf ihre Frage erhält sie keine konkrete Antwort. Sie sieht wütend aus – wie fast alle anderen Besucher, die sich am Dienstagabend im Saal eingefunden haben, um der Diskussion zwischen Klimaaktivisten und Aargauer Politikern zuzuhören. Viele sind Schüler und Studenten. Moderiert wird das Podium ebenfalls von jungen Klimaaktivisten: Norma De Min und Jakub Morzycki von der Kantonsschule Baden. Eingeladen haben sie Nicolas Gruber, Klimaforscher an der ETH, für einen Kurzvortrag über den Klimawandel sowie sieben Nationalräte: Irène Kälin (Grüne), Cédric Wermuth (SP), Beat Flach (GLP), Hans Grunder (BDP, BE), Ruth Humbel (CVP), Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP).

Letztere müssen sich von den jungen Zuschauern einiges anhören lassen – besonders Knecht. «Ich habe mich in die Höhle des Löwen getraut», sagt er im Anschluss an die Diskussion und lacht. Mit den Reaktionen der Schüler habe er gerechnet. Und diese sind teilweise heftig, denn seine Ansichten lassen sich mit den Forderungen der Klimastreikbewegung – netto null Treibhausgas-Emissionen bis 2030 – kaum vereinbaren. «Die Schweiz produziert nur ein Promille der weltweiten Emissionen. Das ist eigentlich Peanuts», sagt Knecht, und erntet dafür Buhrufe. Man müsse auch an die Wirtschaft denken und sehen, dass Klimavorschriften den Arbeitsplätzen in der Schweiz schaden würden. «Es gibt keine Arbeitsplätze auf einem toten Planeten», schreit ein Schüler aus dem Publikum.