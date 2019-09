Wermuths Spider breitet sich links aus, jener von Knecht in der rechten Hälfte des Profilnetzes. Interessanter wird es, wenn man die Spider jener Kandidaten vergleicht, die man dem gleichen oder ähnlichen Polit-Lagern zuordnet.

FDP und SVP machten bei Ständeratswahlen in der Vergangenheit gerne die «ungeteilte Standesstimme» beliebt. Bürgerliche sollten jeweils beide rechten Kandidaten wählen, damit sie in Bundesbern zusammen ein grösseres Gewicht bekommen. Diesmal gehen FDP und SVP jedoch getrennt in den Wahlkampf. Mehr aus taktischen denn aus inhaltlichen Gründen.

Bei klassisch bürgerlichen Themen haben Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) ein sehr ähnliches Profil. Beide wollen eine strikte Ausländerpolitik, ein strenges Rechtssystem, eine restriktive Finanzpolitik und eine möglichst freie Wirtschaft, wobei hier Burkarts Position noch eine Spur weiter geht als die von Knecht. Auch betreffend aussenpolitischer Öffnung unterscheiden sich die beiden im Spider nicht signifikant. Beide sind gegenüber dem Rahmenabkommen skeptisch (Burkart) bis ablehnend (Knecht).