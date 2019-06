Bad Zurzach, 1. Juni: Kind reanimiert

Am Samstag standen ein Rega-Helikopter, eine Ambulanz und die Regionalpolizei Zurzibiet im Einsatz. Letzere sorgte für eine medizinische Hilfeleistung sowie die Einweisung des Helikopters, wie sie auf Facebook schreibt. Beim medizinischen Vorfall handelte es sich um eine "erfolgreiche Reanimation bei einem Kleinkind". Diese hatte eine Person aus der Familie des Kindes vorgenommen. Weitere Details kommuniziert die Polizei wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Die Aargauer Regionalpolizeien stehen für solche Hilfeleistungen regelmässig im Einsatz. So auch die Polizei Oberes Fricktal am Sonntag in Wil in der Gemeinde Mettauertal. «Auftrag für uns: Einweisung des Rettungshelikopters und Unterstützung der Rettungsmannschaft», wie die Polizei auf Facebook mitteilt. Oftringen, 2. Juni: Sekundenschlaf Eine 20-Jährige kam am Sonntag kurz vor 6 Uhr bei Oftringen von der Fahrbahn ab und geriet ins angrenzende Wiesland. Die Schweizerin dürfte am Steuer eingenickt sein. Die Kantonspolizei nahm ihr ihren Führerschein auf Probe vorläufig ab. Die Verunfallte blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Franken. Aargau, 31. Mai/1. Juni: Polizei stoppt fünf Temposünder Bei Geschwindigkeitskontrollen stoppte die Aargauer Kantonspolizei am Wochenende acht Schnellfahrer – fünf von ihnen nahm sie den Führerschein auf der Stelle ab. Die schnellste Geschwindigkeit betrug 131 km/h im Ausserortsbereich. Ein 35-Jähriger sass trotz Führerscheinentzug am Steuer. Hauptstrassen zwischen Küttigen und Densbüren: Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhr am Freitag um 11.40 Uhr ein 28-jähriger Schweizer mit seinem Auto in Küttigen 131 km/h schnell. Die Kantonspolizei hielt ihn sofort an und verzeigte ihn. Danach nahm sie ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.

Gleich erging es Zweien, die mit Geschwindigkeiten zwischen 123 und 129 km/h gemessen worden waren.

Nach der Verzeigung weiterfahren durften ein Motorradfahrer, der mit Tempo 114 gefahren war. Hauptstrassen zwischen Hunzenschwil und Suhr: In Hunzenschwil betrug die schnellste gemessene Geschwindigkeit am Samstag kurz vor 19 Uhr 127 km/h. Der Neulenker, ein 20-jähriger Kosovare, wurde angehalten und verzeigt. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis umgehend ab.

Gleich erging es einer Töfffahrerin, die mit 124 km/h gemessen worden war.

Zwei weitere Fahrer wurden mit 115 und 116 km/h gestoppt. Einer von ihnen, ein 35-jähriger Aargauer, war trotz Entzug seines Führerscheins unterwegs. Hendschiken, 1. Juni: Renault kracht BMW ins Heck

1 / 4 Vollbild prev next

Ein Renault-Fahrer aus dem Bezirk Zofingen fuhr am Samstag gegen 16.30 Uhr einem BMW heftig auf. Der BMW-Fahrer, ein 24-jähriger Deutscher, wollte auf der Bünztalstrasse in Hendschiken nach links in die Hornerstrasse abbiegen und hielt wegen des Gegenverkehrs an. Dies bemerkte der 61-jährige Renault-Fahrer zu spät und fuhr dem BMW ins Heck. Beim Unfall wurde ein Mitfahrer im Renault leicht verletzt. Er musst ins Spital gebracht werden. Gipf-Oberfrick, 1. Juni: Betrunkene stürzt mit dem Töffli Eine Töffli-Fahrerin, die ohne Helm und ohne Führerschein unterwegs war, wollte am Samstag gegen 16 Uhr auf der Landstrasse beim Volg in Gipf-Oberfrick links abzubiegen. Dabei streifte sie die Verkehrsinsel und kam zu Fall. Die 49-Jährige wurde beim Sturz verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der durch die Polizei durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über 1,0 mg/l. Sie wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Fislisbach, 31. Mai: Feuer zerstört Balkon

1 / 2 Vollbild prev next

Ein Feuer zerstörte am Freitag einen Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Hagenbüchlerstrasse in Fislisbach. Den Brand meldete ein Nachbar gegen 16.40 Uhr. Umgehend rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Fislisbach sowie der Kantonspolizei aus. Beim Brand wurden keine Personen verletzt. Das Feuer richtete aber am Balkon einen Schaden von zirka 20'000 Franken an. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Koblenz, 31. Mai: 5 Kilometer Stau vor Grenzübergang Viele Einkaufstouristen sind heute in Richtung Deutschland unterwegs – so auch am Grenzübergang Koblenz-Waldshut. Dort staute sich der Verkehr morgens und nachmittags kilometerlang, zeitweise rund 5 Kilometer lang bis in den Nachbarort Klingnau. Um 15.30 Uhr betrug der Stau in Richtung Klingnau zirka 4 Kilometer. Lange Stauschlangen bestanden zu diesem Zeitpunkt auf der deutschen Seite des Grenzübergangs, sowohl aus Richtung Waldshut wie aus Richtung Tiengen. Auch auf der anderen Schweizer Zufahrtsseite des Grenzübergangs, aus Richtung Bad Zurzach her, mussten sich Verkehrsteilnehmer gedulden. Hier staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von zirka einem Kilometer. Zu vergleichsweise geringen Verkehrsbehinderungen kam es auch am Grenzübergang Bad Zurzach-Küssaburg. Am Grenzübergang in Laufenburg, den auch Einkaufstouristen nutzen, besteht dagegen laut TCS-Strasseninfo kein Stau. Dagegen staute sich der Verkehr vor den Grenzübergängen in Bad Säckingen und Rheinfelden (auf deutscher Seite) auch auf mehreren Kilometern. Wettingen, 30. Mai: Vermummter Räuber überfällt Migrolino-Shop beim Bahnhof

In Wettingen AG ist am Mittwoch der Migrolino-Shop beim Bahnhof überfallen worden. Eine unbekannte Person bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte Geld, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Der mit einem orangefarbenen Tuch vermummte Täter betrat den Laden um 17.10 Uhr. Zur Tatzeit waren auch Kunden im Shop anwesend. Trotz intensiver Fahndung konnte der Räuber mit einer noch unbekannten Summe Bargeld flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Ehrendingen, 27. Mai: Fahrer (86) verliert Kontrolle über Auto

In Ehrendingen ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 86-jähriger Mann fuhr kurz nach 10 Uhr mit seinem parkierten Opel Astra rückwärts los. Dabei kollidierte er mit einem fahrenden VW. Der Opel-Lenker beschleunigte zusätzlich, kam von der Strasse ab und kollidierte mit einem einem weiteren VW. Dieser wurde in ein weiteres Auto gestossen. Der Unfallverursacher aus dem Bezirk Baden wurde zunächst in einer Arztpraxis betreut. Später fuhr ihn eine Ambulanz ins Spital. Er erlitt eine Kopfverletzung, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Sachschaden beträgt rund 80'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete eine Untersuchung. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei nahm dem Senior den Führerausweis vorläufig ab. (mwa) Erlinsbach, 27. Mai: 8-jähriger Knabe gerät unter LKW – schwer verletzt

In Erlinsbach ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagen fuhr einen 8-jährigen Knaben an, der zu Fuss auf dem Trottoir Richtung Aarau ging. Der Junge geriet unter das Fahrzeug und erlitt schwere Beinverletzungen. Er wurde umgehend ins Spital gefahren, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Mehr lesen Sie hier. (mwa) Lenzburg, 27. Mai: Blockierung durch Schwertransporter