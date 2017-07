13 Promis in einem Zug

Die Gartenbahn in Staufen also, unser gestriges Wanderziel und Rastplatz für den Mittag, erwies sich, kaum angekommen, als Abenteuer nicht nur für die Kinder. Jeder der mitgewanderten Eltern, Grosseltern und sonstigen Erwachsenen, vom Aargauer Nationalrat Beat Flach über «az Nordwestschweiz»-Chefredaktor Patrik Müller bis hin zum Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau, Ralf Bucher: Sie alle liessen sich die rund zehnminütige Fahrt auf dem Mini-Zug nicht nehmen – die pfeifende Dampflok (die angeheizt werden müsse wie eine Frau, so René Kömeter, Chef der Anlage), immer voraus. Köder nur für die Kinder? Von wegen.