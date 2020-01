Klare Regeln oder Bestrafung von Armut? Der Abstimmungskampf zur Verschärfung bei Einbürgerungen ist lanciert

Die Aargauerinnen und Aargauer stimmen am 9. Februar über das neue Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG) ab. Und damit unter anderem darüber, wie lange Ausländerinnen und Ausländer unabhängig von der Sozialhilfe sein müssen, bis sie sich einbürgern lassen können. Nach Bundesgesetz und bisherigem kantonalem Recht gelten drei Jahre, das neue KBüG aber sieht eine deutliche Erhöhung dieser Frist auf zehn Jahre vor.

So hat es der Grosse Rat am 7. Mai 2019 beschlossen. Die Gegner haben in der gleichen Sitzung erfolgreich das Behördenreferendum beantragt. Deshalb hat das Volk das letzte Wort. Befürworter und Gegner haben inzwischen ihre Komitees gebildet, jetzt beginnt der Abstimmungskampf.