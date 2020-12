Klar angenommen: Ein neues Gesetz gibt der Aargauer Polizei deutlich mehr Kompetenzen

Der Grosse Rat hat das neue Polizeigesetz in zweiter Beratung mit 114: 7 Stimmen sehr deutlich beschlossen. Dessen Inkraftsetzung ist per 1. Juli geplant. Dem dürfte nichts im Wege stehen, ein Referendum zeichnet sich nämlich nicht ab. Im Rat gab es keine Grundsatzopposition gegen die Teilrevision des aus dem Jahr 2007 stammenden Gesetzes. Vor der Abstimmung wandte sich der zuständige Regierungsrat Urs Hofmann zum letzten Mal in seiner 12jährigen Regierungstätigkeit zu einem eigenen Sachgeschäft ans Parlament.

In der letzten Grossratssitzung dieses Jahres (am 15. Dezember) sind nämlich keine Geschäfte aus Hofmanns Departement geplant. Hofmann bedankte sich für die Zusammenarbeit bei diesem Gesetz: «Es liegt heute ein Gesetz vor, dem in guten Treuen zugestimmt werden kann», meinte er. Das Polizeigesetz werde in verschiedener Hinsicht verbessert, so namentlich beim gerichtlichen Rechtsschutz, beim Bedrohungsmanagement, aber auch generell durch klarere Rechtsgrundlagen.

Zuvor hatte Kommissionspräsident Herbert H. Scholl bekannt gegeben, dass die Kommission für öffentliche Sicherheit den regierungsrätlichen Entwurf mit 13:1 Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen habe. In der Sitzung resultierte nur eine einzige inhaltliche Anpassung zur finanziellen Unterstützung von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen. «Bei der Revision geht es um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit der Bevölkerung», hatte Scholl schon in erster Lesung gesagt.

Das sind die wichtigsten Eckpfeiler im Gesetz

Neu umschrieben wird das Vermummungsverbot an Versammlungen und Demonstrationen oder bei sonstigen Menschenansammlungen auf öffentlichem Grund. Damit nimmt der Aargau auch die Problematik von vermummten Fans rund um Fussballspiele auf. Wer sich so unkenntlich macht, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, riskiert eine Busse bis zu 5000 Franken. Die SVP wollte zusätzlich prüfen lassen, wie die Vermummung von Personen, «die sich zum Zweck der Begehung von Straftaten ohne an bewilligungspflichtigen Versammlungen oder Menschenansammlungen teilzunehmen», bestraft werden kann. Das lehnte der Rat bereits in erster Lesung ab.

In den letzten Jahren ist der Umgang mit sogenannten Gefährderinnen und Gefährdern sowohl in der polizeilichen Arbeit als auch in der politischen Diskussion in den Fokus geraten. Im Rahmen der Polizeigesetzänderung wurden die polizeilichen Handlungsinstrumente im Bereich des Bedrohungsmanagements, vor allem auch im Umfeld von häuslicher Gewalt verbessert.

Neu kann ein Annäherungsverbot ausgesprochen werden

Dafür wurde etwa die bislang im Gesundheitsdepartement angesiedelte Fachstelle Personalsicherheit bereits organisatorisch in das Departement Volkswirtschaft und Inneres (Kantonspolizei) integriert. Bei der Kantonspolizei wird ein gesamthaftes Bedrohungsmanagement im Sinne einer Schutztätigkeit bei Vorliegen konkreter Bedrohungen aufgebaut, welches für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Verfügung steht. Künftig kann die Kantonspolizei bei Vorliegen einer konkreten Bedrohungslage die notwendigen beratenden und präventiven Massnahmen zum Schutz der bedrohten Person ergreifen.

Neu kann ein Kontakt- oder Annäherungsverbot ausgesprochen werden, wenn eine Person einer anderen wiederholt nachstellt, sie belästigt oder bedroht. Dies kann insbesondere in Fällen von häuslicher Gewalt oder bei Stalking zum Schutz der betroffenen Person erforderlich sein. Aber auch bei weiteren Fällen von Drohungen, die nicht direkt damit in Verbindung stehen, kann man ein Kontakt- und Annäherungsverbot aussprechen. Eine Person, die Anlass zur Annahme gibt, dass sie in absehbarer Zeit eine schwere Straftat begehen wird, kann künftig von der Polizei zum Gespräch auf den Stützpunkt vorgeladen werden.

Neu ist auch präventive Fahndung möglich

Die Schweizerische Strafprozessordnung sieht unter anderem verdeckte Ermittlungsmassnahmen vor. Als solche gelten die Observation, die verdeckte Fahndung sowie die verdeckte Ermittlung. Dass solche Massnahmen auch zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung sich anbahnender Straftaten und zur Gefahrenabwehr zulässig sind, ergebe sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts, heisst es in der Vorlage. Insbesondere die verdeckte Fahndung und die verdeckte Ermittlung sollen der Polizei dienen, um in ansonsten schwer zugänglichen Milieus unerkannt ermitteln zu können. Neu kann die Kantonspolizei zur Verhinderung und Erkennung von Verbrechen und Vergehen sowie zur Gefahrenabwehr auch präventive Fahnder einsetzen, die mit anderen Personen Kontakt aufnehmen können, ohne ihre Funktion bekannt zu geben.

Sodann wird neu ausdrücklich geregelt, dass die Kantonspolizei bei der schon gemäss geltendem Recht zulässigen präventiven Observation Überwachungsgeräte zur Standortfeststellung analog zur Regelung in der Strafprozessordnung nur bei den im Gesetz aufgeführten, besonders schweren Delikten einsetzen darf. Zudem ist dazu die Genehmigung des Zwangsmassnahmengerichts erforderlich. Die präventive Observation von Vorgängen und Einrichtungen, die der geschützten Privatsphäre zuzurechnen sind, ist aber auch künftig nicht zulässig. Bild- und Tonaufnahmen, die der geschützten Privatsphäre zuzurechnen sind, aus technischen Gründen aber nicht verhindert werden können, müssen umgehend vernichtet werden.

Eine Bestimmung sieht finanzielle Unterstützung von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen vor (gemeint sind etwa Synagogen). Der Regierungsrat kann auf Gesuch zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen finanzielle Unterstützung für Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten leisten.