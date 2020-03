Kita in Bremgarten: Corona wird den Kleinen mit Glitzer erklärt

Der Alltag in Kindertagesstätten muss derzeit von Tag zu Tag neu betrachtet werden. Das spürt auch Stefanie Meyer, 34, die vor neun Jahren die Kita Fruchtzwerg in Bremgarten gegründet hat. Mittlerweile hat sie 14 Mitarbeiterinnen, die vor der Corona-Krise wöchentlich 52 Kinder in zwei bis vier Gruppen versorgten. «Die meisten Eltern behalten ihre Kinder nun daheim», sagt sie. «Darum haben wir sie auch gebeten, zumindest dort, wo es geht.»

Um die Vorschriften des Bundes einzuhalten, versuchen sie, nur noch vier Kinder pro Gruppe einzuteilen. «Es wird darauf geachtet, dass sie Abstand halten, auch beim Spielen, und sich immer gut die Hände waschen.» Mitarbeiterinnen, die zur Risikogruppe zählen, bleiben daheim.

Mit Glitzer wird die Ansteckung simuliert

«Die kleinen Kinder verstehen natürlich gar nicht, warum es plötzlich all die Änderungen gegeben hat. Wir versuchen, ihren Alltag möglichst wie immer zu gestalten.» Manche Eltern bringen ihre Kinder nun an anderen Tagen als sonst. Damit sie dennoch ihre gewohnten Bezugspersonen um sich haben, sei die Kitaleiterin organisatorisch sehr gefordert, so Meyer. Auch die Spielsachen werden viel häufiger gewaschen und desinfiziert.