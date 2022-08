Kino Der «Bestatter» kommt zurück: Warum das trotz Drehort im Engadin eine gute Nachricht für Aarau ist Nach 40 Folgen der hauptsächlich in Aarau gedrehten SRF-Erfolgsserie war 2019 Schluss – gross ist nun die Freude über seine Rückkehr. Denn jetzt geht's auf die grosse Leinwand.

Ohne Aargau kein «Bestatter»: Luc Conrad und Co. in der Kirchgasse. SRF

«Ruhe sanft», sagte er an diesem Februarabend 2019 und zog von dannen, liess die Apérogesellschaft im Bestattungsinstitut hinter sich. Und damit war es um Luc Conrad (Mike Müller) geschehen. Aus die Maus, der Abspann zog über den Bildschirm, nach 40 Folgen in sieben Staffeln war alles vorbei – der «Bestatter» war Geschichte.

Der Abschied schien endgültig – bis gestern: Am Donnerstagmorgen hat Kulturchefin Susanne Wille überraschend bekannt gegeben, dass das Schweizer Fernsehen den «Bestatter» zurück auf den Bildschirm bringen will. Nicht als Serie, sondern als Kinofilm. «Der ‹Bestatter› hat viele Fans. Immer wieder erreichen uns Bitten nach der Rückkehr des Kultcharakters. Wir freuen uns sehr, dass wir dem Publikum diesen Wunsch nun erfüllen können», wird Wille zitiert. Laut Mitteilung wird bereits ab Oktober gedreht. In Aarau, in Zürich und zur Hauptsache im Engadin. Die Ausstrahlung ist für 2023 geplant; erst im Kino, Ende Jahr dann im TV.

Darum geht es im «Bestatter»-Film Luc Conrad (Mike Müller), der altbekannte Bestatter und Ex-Polizist, der in seinem neuen Leben ein Restaurant in Costa Rica führt, reist in die Schweiz, um mit Erika Bürgisser (Suly Röthlisberger) ihren 70. Geburtstag zu feiern. Eingeladen sind auch seine alten Weggefährten Fabio Testi (Reto Stalder) und die Aargauer Polizisten Anna-Maria (Barbara Terpoorten) und Doerig (Samuel Streiff). Gefeiert wird in einem alten, heruntergekommenen Hotel im Engadin. Als sich alle Gäste zur Feier im Garten versammeln, kommt der Hoteldirektor unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für den Bündner Kantonspolizisten Cavegn ist klar, dass es ein Unfall war. Doch die Bestatter-Familie vermutet aufgrund der letzten Worte des Toten, dass es sich um einen Mord handelt. Hier stösst der Wiener Pathologe Alois Semmelweis (Martin Ostermeier) dazu, denn die Todesfälle häufen sich. Weitere Rollen übernehmen unter anderen Mona Petri («Tatort», «Fräuleinwunder»), Dimitri Stapfer («Frieden», «Wilder»), Johanna Bantzer («Strähl», «Prinzessin») oder Marcus Signer («Wilder», «Dr Goalie bin ig»).

Für Aarau ist das eine gute Nachricht. Der «Bestatter» war nicht nur Luc Conrad, er war eben auch Aarau: Sieben Jahre lang lief zur besten Sendezeit ein Werbefilm für die Stadt; da tauchte Conrad mitten im Maienzuggetümmel auf, da lag die Leiche im Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Kirchplatz, da fuhr der Leichenwagen durch die Bahnhofstrasse und die Laurenzenvorstadt, da bissen der Bestatter und sein Lehrling bei Ömer am Graben in ihre Bratwurst; mehr Aarau ging nicht. Der «Bestatter» selbst, sein Leichenwagen, die Filmcrew, sie alle waren irgendwie Teil von Aarau.

Entsprechend gross ist die Freude bei Danièle Turkier, Geschäftsführerin von Aarau Standortförderung: «Wir freuen uns sehr, dass der ‹Bestatter› zurückkommt. Luc Conrad ist Kult.» Dass der Hauptdrehort im Engadin liegen soll, sei zwar schade, sagt sie. «Aber wir freuen uns über jede Minute, in der Aarau zu sehen ist.» Und sowieso: Der «Bestatter» sei nach sieben Staffeln so eng mit Aarau verbunden, dass das Wiederaufleben der Figur einen spürbaren Effekt haben werde. «Nur schon, weil bestimmt viele Fans die letzten Staffeln noch einmal anschauen werden.»

Der Erfolg der Serie war gewaltig, bis zu über 900'000 Menschen schalteten jeweils ein. Zu Bestzeiten erreichten die Sendungen einen durchschnittlichen Marktanteil von über 40 Prozent. Gezeigt wurden die Sendungen übrigens weltweit; SRF konnte sie nach Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada und in die USA verkaufen. Selbst auf Netflix ist der «Bestatter» zu sehen. Entsprechend gross war plötzlich das Interesse an den «Bestatter»-Drehorten: Das Tourismusbüro «Aarau Info» führte die Fans der Erfolgsserie in über 230 Touren vom Krematorium im «Rosengarten» zu Ömer am Graben und zum (inzwischen abgerissenen) Hotel «Argovia» am Apfelhausenweg, wo in Staffel 2 die illegalen Organentnahmen stattfanden. Die «Bestatter»-Führungen werden noch immer angeboten.