Kindersport «Gewisse Eltern haben das Gefühl, sie müssen Trainer spielen»: Das Problem mit Eltern am Spielfeldrand Immer wieder mischen sich die Eltern ein, wenn es um das Talent ihres Kindes im Sport geht – beim FC Wohlen ist es deswegen zum Eklat gekommen. Nicht nur die Spieler müssten sich ans Fairplay halten, sondern auch die Eltern, sagt Hannes Hurter, der Geschäftsführer des Aargauer Fussballverbands.

Beim FC Wohlen ist ein Streit eskaliert: Ein Vater konnte nicht akzeptieren, dass sein Sohn nicht für das bessere Team selektioniert worden ist, und beschwerte sich beim Trainer. Er beschimpfte ihn als «verdammter Ausländer-Sack», wie der «Blick» zitierte.

Der Vater, Daniel Marti, ist in Wohlen bestens vernetzt, er ist Chefredaktor des «Wohler Anzeigers» und auch beim FC Wohlen engagiert. Kurz nach dem Telefonat mit den Trainern werden beide suspendiert. Der FC Wohlen teilte mit, die Trainer hätten die Philosophie des Klubs nicht umgesetzt.

Nicht immer einfach: Eltern am Spielfeldrand

Zum vorliegenden Fall kann der Aargauer Fussballverband (AFV) keine Stellung nehmen. Aber: «Wir stellen zunehmend fest, dass es Eltern gibt, die sich am Spielfeldrand nicht korrekt verhalten», sagt Hannes Hurter, AFV-Geschäftsführer. «Gewisse Eltern haben das Gefühl, dass sie Trainer spielen und dem Kind vom Spielfeldrand Anweisungen geben müssen. Das sollte unbedingt vermieden werden.»

Hannes Hurter, Geschäftsführer AFV. Bild: Fabio Baranzini

Dass wie im Fall von Wohlen die Trainer dann den Hut nehmen müssen, sei bedauerlich. «Wir haben im Kanton zu wenig Trainer und Funktionäre. Für einen Trainer gibt es nichts Unangenehmeres, als wenn sich Eltern einmischen oder vom Spielfeldrand her reinrufen», sagt Hurter weiter.

Es sei deshalb wichtig, auch den Eltern die zentralen Werte wie Respekt und Fairplay mitzugeben. In der Fairplay-Botschaft des Aargauer Fussballverbands ist auch den Eltern und Zuschauern ein ganzer Abschnitt gewidmet. So heisst es, dass Eltern und Zuschauer ein wichtiger Bestandteil sind. Aber auch, dass die Entscheidungen des Trainers in Bezug auf die Spieler zu respektieren und nicht zu kritisieren seien. Oder dass man nicht zögern sollte, Elterntreffen zu verlangen, um Haltungen und Ambitionen zu besprechen.

AFV-Präsident Luigi Ponte zum Thema Fairplay. Video: Youtube/AFV

Bereits seit einigen Jahren fordert der Verband die Clubs auf, dafür zu sorgen, dass die Eltern und Zuschauer drei Meter Abstand zum Spielfeldrand einhalten. So schreibt auch das Wettspielformat «play more football» vor, eine Zuschauerzone festzulegen, die eine räumliche und emotionale Distanz zwischen Eltern und Kindern schafft. Die Kinder können jederzeit die Eltern aufsuchen, die Eltern sollen aber das Spielfeld nicht betreten. «Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Kinder positiv anfeuern, sie sollen aber nicht die Funktion des Trainers einnehmen.»

Regierungsrat Alex Hürzeler zum Thema Fairplay. Video: Youtube/AFV

«Im Kinderfussball ist es wichtig, dass die Freude und der Spass am Fussball weitergegeben werden, die Leistung kommt erst danach», so Hurter. Sollte es ausarten, kann der Schiedsrichter dies dem Verband melden, dieser wiederum kann den Verein büssen. «Es ist also wichtig, dass die Vereine ihre Zuschauer im Auge behalten, denn sie müssen bei einer Busse die Konsequenzen übernehmen.»