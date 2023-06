Kinderpornografie Dank «Ninja Turtle» sind Tausende Pädophile aufgeflogen – der Aargauer ist vor zehn Jahren in dieselbe Falle getreten Der Kantonspolizei Aargau und dem Fedpol ist im Kampf gegen Pädokriminelle ein Coup gelungen. Am Anfang der Ermittlungen stand «Ninja Turtle», ein Deutscher aus dem Kanton Aargau, der 2016 vom Bezirksgericht Lenzburg verurteilt wurde. Der AZ liegt das damalige Urteil vor.

Die Ermittler fanden bei «Ninja Turtle» Tausende kinderpornografische Bilder und Filme. Symbolbild: AdobeStock

Er stehe «auf Boys zwischen zehn und vierzehn Jahren». Das schrieb «Ninja Turtle» am 29. April 2013 einem Benutzer auf GigaTribe, einem Peer-to Peer-Programm, auf dem anonym Daten getauscht werden können. Nur wenige Tage zuvor hatte der Mann sein Benutzerkonto auf der Online-Plattform eröffnet, um an kinderpornografisches Material zu kommen und dieses anderen Personen anzubieten.

Fünf Monate nach der Chat-Nachricht geriet «Ninja Turtle» ins Visier der Cyber-Ermittler des Bundes. Diese hatten das Profil des Chat-Partners für verdeckte Ermittlungen übernommen. Als die Cyber-Ermittler sein Profil studierten, hatte «Ninja Turtle» bereits zwölf Hauptordner in die Tauschbörse eingebunden mit grössenteils verbotenen kinderpornografischen Bild- und Videodateien von Knaben. Der verdeckte Ermittler konnte damals 20 Downloads vornehmen.

Wer hinter «Ninja Turtle» steckte, wussten die Ermittler aber lange nicht. Nur, dass er sich im Aargau aufhält. Es begangen umfangreiche Ermittlungen. Die Handschellen klickten ein Jahr später, am 10. September 2014.

Mehr als 10’000 Filme und 1 Million Bilder

Zum Zeitpunkt der Festnahme war der Deutsche zu Hause. Sein Notebook lief und er war auf GigaTribe aktiv. In seinem Verzeichnis befanden sich 18’452 deliktrelevante Dateien. Andere Benutzer konnten auf diese Dateien zugreifen und sie herunterladen, sofern «Ninja Turtle» ihnen das Passwort bekannt gab.

Bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmten die Ermittler das Notebook, vier externe Festplatten und einen PC. Sie stellten 1’119’586 Bilder und 13’848 Filme sicher. Mehr als 4000 Filme und fast 15’000 Bilder liessen sich eindeutig der Kategorie Kinderpornografie zuordnen. Weiter fanden die Ermittler virtuelle Kinderpornografie (Comics, Bildmontagen, Animationen) sowie Tierpornos und Videos, die verbotene Gewalt zeigen.

Bei den übrigen Tausenden Bildern und Filmen handelte es sich um solche, die sich nicht abschliessend in die Kategorie Kinderpornografie zuweisen liessen, aber klar auf eine deliktspezifische sexuelle Präferenz des Tatverdächtigen hinwiesen.

«Ninja Turtle» ist wieder auf freiem Fuss

«Ninja Turtle» sass drei Monate in Untersuchungshaft. Am 14. April 2016 musste er sich vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. Es war ein kurzer Prozess. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten sich im Vorfeld auf einen Urteilsvorschlag geeinigt. Das Bezirksgericht Lenzburg musste diesen Vorschlag nur noch prüfen und absegnen. Ein solches abgekürztes Verfahren ist möglich, wenn die beschuldigte Person den Sachverhalt eingesteht und die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren verlangt.

Das Strafmass bei einer Verurteilung wegen Pornografie reicht von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug. Der damals 62-jährige Deutsche wurde zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt. Die Hälfte davon musste er absitzen. Inzwischen dürfte «Ninja Turtle» also schon lange wieder auf freiem Fuss sein.

Sein GigaTribe-Profil blieb noch Jahre aktiv. Verdeckte Ermittler nutzten es, um weitere Pädokriminelle auf der ganzen Welt zu identifizieren. 2200 Fälle konnten so aufgedeckt worden. Es kam zu Hunderten Verhaftungen, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die mutmasslichen Täter sind in dieselbe Falle getreten wie «Ninja Turtle». Sie fühlten sich hinter ihren Pseudonymen sicher und gingen davon aus, unter Gleichgesinnten zu sein.