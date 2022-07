Kinderfest «Ein überwältigender Moment war der Jubelsturm der Schülerinnen und Schüler in der Kirche» Lukas Fankhauser, Zofinger Stadtrat und Präsident der Kinderfestkommission, zieht im Interview Fazit und sagt, welche Überlegungen man sich bezüglich Zukunft des Gefechts macht.

Lukas Fankhauser, wie haben Sie das Kinderfest erlebt – als neuer Stadtrat, als Präsident der Kinderfestkommission und nach zweijähriger Coronapause?

Es war ein wunderschönes Fest. Das Wetter hat am Donnerstagabend und am Freitag im ersten Teil des Umzugs nicht ganz mitgespielt, ansonsten hat es aber bestens geklappt. Für mich war es ein gelungener Einstand als Präsident der Kinderfestkommission. Ich durfte von meiner Vorgängerin, Stadträtin Rahela Syed, eine sehr gut organisierte und funktionierende Kommission übernehmen. Das hat sicher zum guten Gelingen beigetragen. Nach den zwei Jahren Pause spürte man das Bedürfnis der Bevölkerung, endlich wieder ein traditionelles Kinderfest zu feiern. Selbst der Regen konnte die Menschen nicht davon abhalten. Dass wir am Nachmittag auf dem Heitern feiern konnten, war noch der Punkt auf dem i und rundete das tolle Fest ab.

Was war für Sie das persönliche Highlight?

Das ganze Fest, inklusive der tollen Vorbereitungszeit im Team, war ein Highlight. Dafür danke ich allen ganz herzlich, die sich in irgendeiner Weise für das Kinderfest engagiert haben – und das sind unglaublich viele! Ein überwältigender Moment war auch der Jubelsturm der Schülerinnen und Schüler in der Kirche, als ich das Schönwetterprogramm verkündete.

Die Kinder brachen in einen Jubelsturm aus in der Stadtkirche, als das Schönwetterprogramm verkündet wurde. Janine Müller

Die Kinder konnten wählen, ob sie ein Konzert besuchen oder dem Gefecht beiwohnen wollen. Wie ist die Alternative zum Gefecht angekommen?

Das Konzert beim Gemeindeschulhaus besuchten rund 70 Kinder. Die Stimmung war fröhlich. Es gelang Claudia Masika und ihrer Band ausserordentlich schnell, die Kinder in ihren Bann zu ziehen.

Die ursprünglich geplante Band musste wegen Corona absagen. Wie gelang es, so schnell einen Ersatz zu finden?

Das war der Verdienst von Andi Hofmann, dem Vertreter der offenen Jugendarbeit in der Kinderfestkommission. Er hat in seinem Beziehungsnetz rund 20 Anfragen bei verschiedenen Bands gestartet. Zum Schluss hätten wir sogar ein ganzes Festival organisieren können. An diesem speziellen Fall sieht man, wie wichtig die Zusammensetzung der Kinderfestkommission ist. Wir haben von allen wichtigen Playern, die am Kinderfest mitwirken, eine Vertretung. Diese unterstützen sich gegenseitig und können individuell innerhalb ihres Beziehungsnetzes schnell reagieren. Für mich als Präsident ist es sehr beruhigend, ein so gutes Team zu haben.

Wird diese Alternative zum Gefecht nun beibehalten?

Wir werden alle Änderungen, die wir vorgenommen haben, auswerten und dann entscheiden, ob wir diese beibehalten, etwas anpassen oder wieder verwerfen wollen. Im Moment kann ich daher noch nicht sagen, in welcher Form wir in den nächsten Jahren wiederum eine Alternative zum Gefecht anbieten.

«Eine Frau erzählte mir, dass der Moment, als die Tauben hochstiegen, derart emotional war, dass ihr die Tränen in die Augen schossen». - Lukas Fankhauser, Präsident Kinderfestkommission und Stadtrat

Auch das Gefecht erfuhr eine Veränderung mit den Friedenstauben am Schluss. Welche Reaktionen haben Sie darauf erhalten?

Ich habe sehr viele gute Reaktionen erhalten. Eine Frau erzählte mir, dass der Moment, als die Tauben hochstiegen, derart emotional war, dass ihr die Tränen in die Augen schossen. Viele meldeten mir zurück, dass wir mit der erfolgreichen Friedensverhandlung ein tolle Botschaft gaben, nämlich, dass man durch das Reden miteinander gute Lösungen finden kann. Und nach dem Fest bekam ich per SMS eine Gratulation zu dieser sehr gelungen Adaption des Gefechts. Aber es gab auch andere Stimmen, die das nicht so eine gute Idee fanden.

Ein alternatives Ende des Gefechts: 2022 wurde eine Friedensfahne übergeben und weisse Friedenstauben flatterten in die Luft. Janine Müller

Einige betitelten das alternative Ende als «heuchlerisch». Was halten Sie davon?

Ich finde, heuchlerisch war es nicht. Es war ein Versuch, den Anhängern des traditionellen und in der Gemeindeordnung festgeschriebenen Gefechts und denjenigen, die am liebsten eine neue Volksabstimmung zur Abschaffung des Gefechts hätten, gerecht zu werden. Dass damit alle einverstanden wären, damit habe ich nicht gerechnet. Aber die positiven Rückmeldungen haben eindeutig überwogen. Es gab sogar viele, die extra wegen der angekündigten, gelungenen Friedensverhandlung und der anschliessenden Überraschung die Aufführung besuchten.

«Wenn wir nichts machen, könnte es durchaus sein, dass wir in ein paar Jahren erneut über eine Initiative zur Abschaffung des Gefechts abstimmen müssen.» - Lukas Fankhauser, Präsident Kinderfestkommission und Stadtrat

Wie geht es mit dem Gefecht weiter? Kehrt man zurück zum traditionellen Ende oder überlegt man sich Änderungen?

Wir müssen uns die Frage stellen, für wen wir das Gefecht aufführen. Für die Schauspielerinnen und Schauspieler, für das Publikum, für beide, oder einfach, weil es so in der Gemeindeordnung steht, also für die Einhaltung der Richtlinien. Schon seit längerer Zeit gibt es immer wieder Stimmen, die eine Veränderung fordern, die mehr hin zum Schauspiel geht. Daher haben wir in der Kinderfestkommission schon vor dem Kinderfest überlegt, ob eine Zusammenarbeit mit einem Theaterregisseur oder einer Theaterregisseurin in diesen Fragen weiterhelfen könnte. Zusammen mit den Verantwortlichen des Gefechts werden wir die Situation genau analysieren und dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Wenn wir nichts machen, könnte es durchaus sein, dass wir in ein paar Jahren erneut über eine Initiative zur Abschaffung des Gefechts abstimmen müssen. Das würde sicher nicht zur Beruhigung der Gemüter beitragen.

Wie stellen Sie sich das Gefecht vor?

Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es nicht «DAS Gefecht» oder insbesondere «DEN Abschluss» gibt. Von mir aus könnte es fünf verschiedene Varianten geben, und jedes Jahr würde eine andere gespielt. So, dass das Publikum jedes Jahr bis zum Ende des Gefechts nicht wüsste, welche Variante gespielt wird.