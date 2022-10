Kinderbetreuung Regierungsrat lehnt Motion zur Beteiligung an Kita-Kosten ab – zumindest vorerst: Das sind die Gründe Eine Gruppe von Aargauer Grossrätinnen und Grossräten um Karin Faes (FDP) und Maya Bally (Die Mitte) hat eine Motion eingereicht, die Gemeinden und Kanton zu einer Pauschale bei Fremdbetreuung von Kindern verpflichten soll. Der Regierungsrat lehnt die Forderung ab, Maya Bally findet dessen Antwort ungenügend.

Kinder in einer Tagesstätte betreuen zu lassen, ist je nach Wohnort unterschiedlich teuer. Archivbild: Urs Bucher

Aargauer Gemeinden sind verpflichtet, sich bei Bedarf finanziell an der externen Kinderbetreuung zu beteiligen. Das entsprechende Gesetz ist seit August 2016 in Kraft. Recherchen der AZ haben gezeigt, dass die Unterschiede der ausbezahlten Subventionen enorm sind.

Bei der Auswertung fällt auf, dass viele Gemeinden keine derartigen Subventionsbeiträge bezahlen. Andere Gemeinden, zum Beispiel Schöftland, zahlen stattliche Beträge – 972 Franken sind es dort jeden Monat.

Nicht zuletzt deshalb hat FDP-Grossrätin Karin Faes zusammen mit Maya Bally (Die Mitte) Ende Juni dieses Jahres eine Motion eingereicht, mitunterzeichnet von neun weiteren Grossratsmitgliedern. Darin fordern sie eine Betreuungspauschale für Eltern, die ihre Kinder in eine Tagesstätte schicken. Auch der Kanton, der bisher nichts an die Krippenkosten zahlt, soll einen Teil übernehmen.

Da auch in der Betreuung von Kindern ein Fachkräftemangel herrscht, will Karin Faes neue Anreize schaffen. Im Juni sagte sie gegenüber der AZ: «Wir müssen Familien und den inländischen Arbeitsmarkt stärken.» Mit dem heutigen System lohne sich die Erwerbstätigkeit beider Elternteile je nach Höhe der Arbeitspensen finanziell schlichtweg nicht.

Karin Faes, FDP-Grossrätin. Bild: Alex Spichale

Motionärinnen und Motionäre wollen Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern

Faes, die in Schöftland selbst eine Kindertagesstätte führt, forderte einen Systemwechsel: Künftig soll ein Basispreis für einen Kita-Platz festgelegt werden. Denn, sagt Faes:

«Momentan ist der Wohnort ein entscheidender Faktor für die Höhe der Beiträge an die Kita, und das wollen wir ändern.»

Längerfristig gesehen hoffen die Motionärinnen, dass durch eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familien mehr Eltern, insbesondere Mütter, ihrem Beruf nachgehen können. Dies würde wiederum höhere Steuereinnahmen generieren und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Kanton erachtet Massnahmen als verfrüht

Am Freitag ist die entsprechende Antwort des Aargauer Regierungsrats zu ebendieser Motion veröffentlicht worden. Die Regierung lehnt die Motion ab. Zwar anerkenne der Regierungsrat die Bedeutung des Themas Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel und der besseren Ausschöpfung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Eltern. Und der Regierungsrat sei auch bereit, die Motion als Postulat entgegenzunehmen, schreibt er.

Aber, und das ist wohl das Entscheidende in der ganzen Sache: Im Rahmen des Projekts «Vereinbarkeit von Familie und Beruf» im Programm Aargau 2030 schafft das Departement Gesundheit und Soziales bis Ende des Jahres 2023 eine Datengrundlage zur Situation der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Aargau. Die Studie umfasse eine Befragung der Gemeinden, der Einrichtungen, der Eltern in zehn Gemeinden und von Unternehmen im Kanton Aargau. Auf dieser Grundlage könne der Regierungsrat den allfälligen Handlungsbedarf identifizieren und in Zusammenarbeit mit den involvierten Akteuren Massnahmen erarbeiten, heisst es in der Begründung weiter. Und: «Der Regierungsrat erachtet es als verfrüht, ohne diese elementaren Grundlagen beziehungsweise, ohne die aktuelle Situation genau zu kennen, einen Entscheid im Sinn der Motion zu treffen und somit mögliche Lösungswege auszuschliessen.»

Die Regierung rechnet mit jährlichen Betreuungskosten von etwa 360 Millionen Franken. Wenn der Kanton und die Gemeinden je einen Drittel, also 120 Millionen Franken pro Jahr, übernehmen müssten, übersteige dies die «zu erwartenden Steuereinnahmen».

Bally: «Der Nutzen wird ausgeblendet»

Weil Karin Faes in den Ferien ist, hat die AZ bei Maya Bally nachgefragt, was sie von dieser Begründung hält. Die Mitte-Politikerin sagt: «Eine Absprache unter uns Motionärinnen und Motionären konnte noch nicht stattfinden, aber mir genügt die Antwort nicht.» Man habe ja schon bei der Auswertung der AZ gesehen, wie unterschiedlich hoch die Beiträge in den Gemeinden seien. Bally: «Ich weiss nicht, was die Erhebung bis Ende 2023 mehr bringen soll.»

Maya Bally hat die Ablehnung der Motion erwartet und ist dennoch enttäuscht. Bild: Chris Iseli

Sie sei zwar enttäuscht, sagt Bally. Aber sie habe schon mit der Ablehnung der Motion gerechnet, weil sich der Kanton bei diesem Thema schwertue. Die Mitte-Politikerin sagt, dass der Regierungsrat den Nutzen ausblende. «Selbstverständlich kostet es, aber wenn man den soziokulturellen und auch sprachlichen Wert von guten Tagesstrukturen bedenkt, bin ich überzeugt, dass man später Kosten einsparen kann.»

Auf den Fachkräftemangel sei die Regierung in ihrer Antwort nicht eingegangen, kritisiert Bally. Sie sagt, besser verdienende Frauen arbeiteten oft mit tiefen Pensen, weil die Kosten für die Kinderbetreuung und die zusätzlichen Steuern bei höherem Pensum für die Familie zu viel seien. «Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist ohnehin schon schwer, und wenn es sich nicht lohnt, fehlt der Anreiz. Diesem Problem haben wir mit der Motion entgegenwirken wollen.»